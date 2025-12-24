onedio
Gözaltına Alınan Timur Savcı Bugün Alınan İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

Hakan Karakoca
24.12.2025 - 18:49

Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülen Savcı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Timur Savcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Savcı, ifadesini verdikten sonra serbest kaldığını belirtti.

Ünlü yapımcı Timur Savcı bu sabah gözaltına alındı.

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltılarla genişletildi. İstanbul’da sürdürülen operasyon kapsamında Tims&B Prodüksiyon’un Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Savcı hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmaya yönelik yer, donanım ya da malzeme temin etmek ve kullanıcıların yakalanmasını zorlaştırıcı önlemler almak suçlamalarının yanı sıra, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak iddialarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Adli tıp ve ifade süreçlerinin ardından serbest kaldı.

Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Savcı, saç ve kan örneği alınması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü, ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifadesini veren Timur Savcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Savcı, ifadesini verdikten sonra ayrıldığını ifade etti.

