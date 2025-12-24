Gözaltına Alınan Timur Savcı Bugün Alınan İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı
Yusuf Timur Savcı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülen Savcı, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Timur Savcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Savcı, ifadesini verdikten sonra serbest kaldığını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü yapımcı Timur Savcı bu sabah gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adli tıp ve ifade süreçlerinin ardından serbest kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın