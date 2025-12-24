Gözaltına Alınan Timur Savcı Bugün Alınan İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltılarla genişletildi. İstanbul’da sürdürülen operasyon kapsamında Tims&B Prodüksiyon’un Üst Yöneticisi Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Savcı hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmaya yönelik yer, donanım ya da malzeme temin etmek ve kullanıcıların yakalanmasını zorlaştırıcı önlemler almak suçlamalarının yanı sıra, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak iddialarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.