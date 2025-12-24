11.Yargı Paketi Deprem Suçları Kapsam Dışına Çıkarılarak Kabul Edildi: 50 Bin Kişi Tahliye Olacak

Buna göre; terör ve örgütlü suçlar ile altsoy-üstsoya, kardeşe, eşe veya boşanılan eşe, kadınlara, çocuklara ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişilere yönelik kasten öldürme suçları kapsam dışı bırakıldı. Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları ile depremlerde yıkılan binalar ve can kayıplarından sorumlu olanlar da erken tahliye düzenlemesinden yararlanamayacak.