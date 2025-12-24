onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
11.Yargı Paketi Deprem Suçları Kapsam Dışına Çıkarılarak Kabul Edildi: 50 Bin Kişi Tahliye Olacak

11.Yargı Paketi Deprem Suçları Kapsam Dışına Çıkarılarak Kabul Edildi: 50 Bin Kişi Tahliye Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2025 - 18:32

11.Yargı Paketi kapsamında yer alan ve yaklaşık 50 bin hükümlünün tahliyesinin önünü açan Covid-19 düzenlemesini içeren 27. madde, TBMM Genel Kurulu’ndan geçti. Düzenlemede, depremle bağlantılı suçların kapsam dışında tutulacağı da açıkça belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

50 bin hükümlü tahliye olacak

50 bin hükümlü tahliye olacak

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak anılan ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin ikinci bölümüne ilişkin görüşmeler sona erdi. Paket kapsamında yer alan ve “Covid-19 düzenlemesi” olarak bilinen 27. madde kabul edilerek yaklaşık 50 bin hükümlü için tahliye imkânı sağlandı. Düzenlemede, deprem suçlarının kapsam dışında bırakıldığı belirtildi.

Kimler kapsam dışında bırakılacak?

Kimler kapsam dışında bırakılacak?

Buna göre; terör ve örgütlü suçlar ile altsoy-üstsoya, kardeşe, eşe veya boşanılan eşe, kadınlara, çocuklara ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişilere yönelik kasten öldürme suçları kapsam dışı bırakıldı. Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları ile depremlerde yıkılan binalar ve can kayıplarından sorumlu olanlar da erken tahliye düzenlemesinden yararlanamayacak.

Deprem suçlarına da tahliye öngören tasarı tepki çekmişti.

Deprem suçlarına da tahliye öngören tasarı tepki çekmişti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla yaptıkları görüşmede mağdur ailelerin taleplerini dinledi. Görüşmelerde, depremlerde yıkılan binalar ve can kayıplarından sorumlu kişilerin, 11. Yargı Paketi kapsamında öngörülen erken tahliye ve denetimli serbestlik düzenlemesinden yararlanmaması talebi öne çıktı.

Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ile daha önce Elazığ, İzmir ve diğer illerde yaşanan depremlerde meydana gelen yıkım ve ölümlerden sorumlu olanların düzenleme dışında bırakılması için teknik bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın