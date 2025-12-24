Dünya Yetmedi, Gözler Aya Dikildi: Rusya ve Çin Ay'a Nükleer Santral Kurmayı Planlıyor

NASA, 2030 mali yılının ilk çeyreğine kadar Ay’a bir nükleer reaktör çıkarma niyetinde olduğunu açıkladı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin belirttiği üzere, Ay’da bir üs kurmak ve orayı Mars yolculuğu için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak ancak sürdürülebilir bir enerji kaynağıyla mümkün. Mevcut durumda ABD, Çin ile olan bu rekabette geri kalmamak için projelerini hızlandırmış durumda. Uluslararası hukuk nükleer silahların uzayda konuşlandırılmasını yasaklasa da, belirli kurallara uyulduğu sürece nükleer enerji kullanımı yasal bir zemine sahip.