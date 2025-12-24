onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünya Yetmedi, Gözler Aya Dikildi: Rusya ve Çin Ay'a Nükleer Santral Kurmayı Planlıyor

Dünya Yetmedi, Gözler Aya Dikildi: Rusya ve Çin Ay'a Nükleer Santral Kurmayı Planlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Çin Rusya
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 17:58

Rusya ve ABD arasındaki tarihi uzay rekabeti, bu kez Ay yüzeyinde kurulması planlanan nükleer enerji santralleriyle yeni bir boyuta taşınıyor. Soğuk Savaş döneminde Yuri Gagarin ile başlayan uzay maratonu, günümüzde sürdürülebilir yaşam alanları ve kaynak arayışıyla şekilleniyor. Peki Ay’daki bu yeni 'enerji yarışı' ve küresel güçlerin stratejik hedefleri ne anlama geliyor?

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.reuters.com/business/aero...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), önümüzdeki on yıl içinde Ay yüzeyine bir nükleer güç santrali yerleştirmeyi planladığını duyurdu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), önümüzdeki on yıl içinde Ay yüzeyine bir nükleer güç santrali yerleştirmeyi planladığını duyurdu.

Lavochkin Derneği ile imzalanan anlaşma kapsamında yürütülen bu proje, sadece Rusya’nın değil, Çin ile ortaklaşa kurulması planlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nun da enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Her ne kadar Rusya’nın son dönemdeki Luna-25 misyonu başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da, nükleer teknoloji devi Rosatom ve Kurchatov Enstitüsü’nün projeye dahil olması, Rusya’nın bu alandaki kararlılığını ve teknik derinliğini gözler önüne seriyor.

Ay üzerinde kalıcı bir istasyon kurmak, Dünya’daki enerji modellerinden çok daha karmaşık bir yapı gerektiriyor.

Ay üzerinde kalıcı bir istasyon kurmak, Dünya’daki enerji modellerinden çok daha karmaşık bir yapı gerektiriyor.

Geleneksel güneş panelleri, Ay’ın dondurucu ve uzun süren gecelerinde (yaklaşık 14 Dünya günü) yetersiz kalıyor. Bu noktada nükleer reaktörler; gezgin araçların, gözlemevlerinin ve yaşam destek ünitelerinin kesintisiz çalışması için en güvenilir çözüm olarak öne çıkıyor. Roscosmos’a göre bu hamle, tek seferlik keşif uçuşlarından 'kalıcı ve işleyen bir bilimsel üs' modeline geçişin anahtarı olacak.

Rusya ve Çin bloğuna karşılık ABD de boş durmuyor.

Rusya ve Çin bloğuna karşılık ABD de boş durmuyor.

NASA, 2030 mali yılının ilk çeyreğine kadar Ay’a bir nükleer reaktör çıkarma niyetinde olduğunu açıkladı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin belirttiği üzere, Ay’da bir üs kurmak ve orayı Mars yolculuğu için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak ancak sürdürülebilir bir enerji kaynağıyla mümkün. Mevcut durumda ABD, Çin ile olan bu rekabette geri kalmamak için projelerini hızlandırmış durumda. Uluslararası hukuk nükleer silahların uzayda konuşlandırılmasını yasaklasa da, belirli kurallara uyulduğu sürece nükleer enerji kullanımı yasal bir zemine sahip.

Peki büyük güçler neden bu kadar yüksek maliyetli ve riskli bir yarışın içinde?

Peki büyük güçler neden bu kadar yüksek maliyetli ve riskli bir yarışın içinde?

Cevap, Ay’ın barındırdığı muazzam kaynaklarda gizli. Bilimsel tahminlere göre Ay yüzeyinde yaklaşık bir milyon ton Helyum-3 izotopu bulunuyor. Bu madde, Dünya’da çok nadir olsa da geleceğin temiz füzyon enerjisi için paha biçilemez bir kaynak. Ayrıca akıllı telefonlardan savunma sanayisine kadar her alanda kullanılan skandiyum, itriyum ve lantanit grubu gibi nadir toprak metallerinin Ay’da bulunması, burayı tam anlamıyla bir 'lunar altın madeni' haline getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın