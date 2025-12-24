Dünya Yetmedi, Gözler Aya Dikildi: Rusya ve Çin Ay'a Nükleer Santral Kurmayı Planlıyor
Kaynak: https://www.reuters.com/business/aero...
Rusya ve ABD arasındaki tarihi uzay rekabeti, bu kez Ay yüzeyinde kurulması planlanan nükleer enerji santralleriyle yeni bir boyuta taşınıyor. Soğuk Savaş döneminde Yuri Gagarin ile başlayan uzay maratonu, günümüzde sürdürülebilir yaşam alanları ve kaynak arayışıyla şekilleniyor. Peki Ay’daki bu yeni 'enerji yarışı' ve küresel güçlerin stratejik hedefleri ne anlama geliyor?
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), önümüzdeki on yıl içinde Ay yüzeyine bir nükleer güç santrali yerleştirmeyi planladığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ay üzerinde kalıcı bir istasyon kurmak, Dünya’daki enerji modellerinden çok daha karmaşık bir yapı gerektiriyor.
Rusya ve Çin bloğuna karşılık ABD de boş durmuyor.
Peki büyük güçler neden bu kadar yüksek maliyetli ve riskli bir yarışın içinde?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın