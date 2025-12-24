Hava Kirliliğinden Korunmanın En Etkili Yolu Açıklandı: Bu Vitamin Akciğeri Koruyor!
Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkarken, bilim dünyası bu zararları minimize edecek yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Sidney Teknoloji Üniversitesi (UTS) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, yaygın olarak kullanılan bir vitaminin, hava kirliliğinin akciğerlerde yol açtığı hasarı hafifletmede kritik bir rol oynayabileceğini kanıtladı.
Özellikle mikroskobik boyutlardaki PM2.5 partiküllerine karşı C vitamininin koruyucu bir kalkan işlevi görebileceği öngörülüyor.
C vitamininin doğal bir antioksidan olması, onu hava kirliliğinin yarattığı kimyasal saldırılara karşı ideal bir aday haline getiriyor.
Uzmanlar C vitamini alırken doğru dozun önemine dikkat çekiyor.
