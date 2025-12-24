onedio
Hava Kirliliğinden Korunmanın En Etkili Yolu Açıklandı: Bu Vitamin Akciğeri Koruyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.12.2025 - 14:16

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri her geçen gün daha net bir şekilde ortaya çıkarken, bilim dünyası bu zararları minimize edecek yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. Sidney Teknoloji Üniversitesi (UTS) tarafından yürütülen güncel bir araştırma, yaygın olarak kullanılan bir vitaminin, hava kirliliğinin akciğerlerde yol açtığı hasarı hafifletmede kritik bir rol oynayabileceğini kanıtladı.

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://www.sciencedirect.com/science...
Özellikle mikroskobik boyutlardaki PM2.5 partiküllerine karşı C vitamininin koruyucu bir kalkan işlevi görebileceği öngörülüyor.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında hem fareler hem de insan dokuları üzerinde yürüttükleri deneylerde, yüksek dozda C vitamininin akciğer hücrelerini nasıl koruduğunu incelediler. Elde edilen bulgular, bu vitaminin özellikle hücrelerin 'enerji fabrikaları' olarak bilinen mitokondrilerin kaybını ciddi oranda azalttığını gösterdi. Aynı zamanda, kirli havanın tetiklediği kronik iltihaplanmayı dindiren C vitamini, hücrelerin oksidatif stres nedeniyle yapısal bozulmaya uğramasını da engelliyor.

C vitamininin doğal bir antioksidan olması, onu hava kirliliğinin yarattığı kimyasal saldırılara karşı ideal bir aday haline getiriyor.

Bilim insanları, düşük seviyeli PM2.5 maruziyetinde bile C vitamini takviyesinin hücre hasarını sınırladığını tespit etti. Ancak uzmanlar önemli bir noktanın altını çiziyor: Laboratuvar ortamında elde edilen bu başarılı sonuçların gerçek hayattaki insan vücudunda tam olarak nasıl karşılık bulacağını anlamak için daha geniş kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Uzmanlar C vitamini alırken doğru dozun önemine dikkat çekiyor.

Moleküler biyolog Brian Oliver gibi uzmanlar, araştırmanın umut verici olduğunu belirtirken, bireylerin kendi başlarına yüksek dozlarda vitamin yüklemesi yapmaması gerektiği konusunda uyarıyor. En yüksek faydanın sağlanabilmesi ve olası yan etkilerden kaçınılması için dozajın bir doktor kontrolünde belirlenmesi hayati önem taşıyor.

Sonuç olarak C vitamini hava kirliliğine karşı biyolojik bir savunma hattı sunsa da araştırmacılar asıl çözümün altını çiziyor: Kalıcı sağlık için vitaminlere sığınmaktan ziyade, soluduğumuz havanın kalitesini artıracak çevresel önlemlerin alınması bir zorunluluktur.

