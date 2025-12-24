Hava Kirliliğinden Korunmanın En Etkili Yolu Açıklandı: Bu Vitamin Akciğeri Koruyor!

Moleküler biyolog Brian Oliver gibi uzmanlar, araştırmanın umut verici olduğunu belirtirken, bireylerin kendi başlarına yüksek dozlarda vitamin yüklemesi yapmaması gerektiği konusunda uyarıyor. En yüksek faydanın sağlanabilmesi ve olası yan etkilerden kaçınılması için dozajın bir doktor kontrolünde belirlenmesi hayati önem taşıyor.

Sonuç olarak C vitamini hava kirliliğine karşı biyolojik bir savunma hattı sunsa da araştırmacılar asıl çözümün altını çiziyor: Kalıcı sağlık için vitaminlere sığınmaktan ziyade, soluduğumuz havanın kalitesini artıracak çevresel önlemlerin alınması bir zorunluluktur.