2025'in En Önemli 10 Arkeolojik Keşfi Seçildi: Türkiye'den Bir Yer Listenin Başını Çekiyor

Karahantepe insanlığın kendini ilk kez 'anlatmaya' başladığı kutsal bir merkez olarak görülüyor. Bu buluntular, atalarımızın sadece hayatta kalma mücadelesi vermediğini, aynı zamanda soyut düşünme ve sanatsal ifade kapasitesine sahip olduklarını kanıtlıyor. Karahantepe’deki bu 'yüz', aslında bize 12 bin yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj gibi: Bunlar sadece taş değil; insanın kendini anlama çabasının en saf ve en eski tanıklarıdır.