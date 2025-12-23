2025'in En Önemli 10 Arkeolojik Keşfi Seçildi: Türkiye'den Bir Yer Listenin Başını Çekiyor
Anadolu’nun kadim toprakları, insanlık tarihinin tozlu sayfalarını bir kez daha yerinden oynatıyor. Şanlıurfa’nın kalbinde, binlerce yıl boyunca sessizce toprağın altında bekleyen bir yüz, bugün modern dünyanın gözlerine bakarak bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Uluslararası arkeoloji dünyasının prestijli yayını Archaeology Magazine, Karahantepe’de gerçekleştirilen son keşifleri 2025 yılının dünyadaki en önemli arkeolojik keşfi ilan etti.
Taş Tepeler’in gizemi, dünya genelinde büyük ilgi uyandırmayı sürdürüyor.
Karahantepe’yi bu yıl zirveye taşıyan en çarpıcı keşif, üzerinde belirgin bir insan yüzü işlenmiş olan T biçimli dikilitaş oldu.
Karahantepe’nin gizemi sadece devasa sütunlarla sınırlı değil.
Bugün Taş Tepeler Projesi kapsamında on farklı noktada kazılar sürerken, Karahantepe artık sadece bir kazı alanı değil.
