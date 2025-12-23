onedio
Milyarlarca Dolara Yapılan Köprü İki Krallığı Birbirine Bağlıyor: 25 km’lik Yolda Adalarda Mola Veriliyor

23.12.2025 - 15:20

Suudi Arabistan ve Bahreyn’i maviliklerin ortasında buluşturan Kral Fahd Köprüsü, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda mühendisliğin sınırlarını zorlayan devasa bir sanat eseri niteliğinde. Yaklaşık 2 milyar dolarlık dev bütçesiyle hayata geçirilen bu mega proje, Basra Körfezi’nin turkuaz suları üzerinde 25 kilometrelik bir hat çizerek iki krallığı birbirine bağlıyor. 

Kaynak: https://www.express.co.uk/news/world/...
Maviliklerin ortasında yükselen bu yapay ada, yolculara alışılmışın dışında bir mola deneyimi vadediyor.

Bu köprüyü sıradan viyadüklerden ayıran en büyüleyici özellik, yolculuk sırasında sürücülere sunulan mola imkanlarıdır. Güzergahın tam ortasında yer alan ve 'Pasaport Adası' (Middle Island) olarak adlandırılan yapay ada, adeta denizin ortasında küçük bir şehir gibi yükseliyor. Sürücüler burada McDonald's gibi popüler restoranlarda yemek yiyebilir, camilerde ibadet edebilir veya sahil güvenlik kulelerinin eşlik ettiği yeşil alanlarda denizin tadını çıkarabilirler.

Temelleri 1981 yılında atılan ve beş yıllık hummalı bir çalışmanın ardından 1986’da açılan köprü, ismini dönemin Suudi Kralı Fahd bin Abdülaziz’den alıyor. Projenin hayata geçişi o kadar etkili oldu ki, Bahreyn trafiğin akış yönünü bu köprüye uyumlu hale getirmek için kendi kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. İki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik bağın en somut sembolü olan bu yapı, her yıl milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapıyor.

75 yıllık bir kullanım ömrüyle tasarlanan Kral Fahd Köprüsü’nün teorik olarak 2061 yılında miadını doldurması bekleniyor. Ancak yetkililer, bu görkemli yapının daha uzun yıllar hizmet verebilmesi için modernizasyon ve bakım çalışmalarına şimdiden odaklanmış durumda. Modern dünyanın bu mühendislik harikası, gelecekte de körfezin iki yakasını birleştirmeye devam edecek gibi görünüyor.

