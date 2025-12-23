Milyarlarca Dolara Yapılan Köprü İki Krallığı Birbirine Bağlıyor: 25 km’lik Yolda Adalarda Mola Veriliyor

Temelleri 1981 yılında atılan ve beş yıllık hummalı bir çalışmanın ardından 1986’da açılan köprü, ismini dönemin Suudi Kralı Fahd bin Abdülaziz’den alıyor. Projenin hayata geçişi o kadar etkili oldu ki, Bahreyn trafiğin akış yönünü bu köprüye uyumlu hale getirmek için kendi kurallarını değiştirmek zorunda kaldı. İki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik bağın en somut sembolü olan bu yapı, her yıl milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapıyor.