Milyarlarca Dolara Yapılan Köprü İki Krallığı Birbirine Bağlıyor: 25 km’lik Yolda Adalarda Mola Veriliyor
Suudi Arabistan ve Bahreyn’i maviliklerin ortasında buluşturan Kral Fahd Köprüsü, sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda mühendisliğin sınırlarını zorlayan devasa bir sanat eseri niteliğinde. Yaklaşık 2 milyar dolarlık dev bütçesiyle hayata geçirilen bu mega proje, Basra Körfezi’nin turkuaz suları üzerinde 25 kilometrelik bir hat çizerek iki krallığı birbirine bağlıyor.
Maviliklerin ortasında yükselen bu yapay ada, yolculara alışılmışın dışında bir mola deneyimi vadediyor.
İnşa edildiği dönemden bu yana iki ülke arasındaki sınırları ve kuralları yeniden şekillendiren bir vizyonu temsil ediyor.
Zamana meydan okuyan bu devasa yapı, belirlenen kullanım ömrünün ötesine geçmek için titizlikle korunuyor.
