Neye Niyet, Neye Kısmet! Dünya'nın Etrafında Kalkan Oluşturdular
Kaynak: https://www.iflscience.com/humans-hav...
İnsanoğlunun yeryüzündeki faaliyetleriyle doğanın dengesini değiştirdiği artık su götürmez bir gerçek. İklim krizinden biyosferdeki dönüşümlere kadar pek çok alanda izimiz bulunuyor. Ancak bilim dünyasından gelen son veriler, bu etkinin sadece yer küreyle sınırlı kalmadığını, farkında olmadan uzayın derinliklerine kadar uzandığını kanıtlıyor. Bilim insanları, insan faaliyetlerinin Dünya çevresinde koruyucu bir 'radyasyon bariyeri' oluşturduğunu keşfetti.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya, Güneş'ten gelen tehlikeli rüzgarlara ve kozmik ışınlara karşı doğal bir korumaya sahiptir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NASA’nın Van Allen Sondaları aracılığıyla yaptığı detaylı incelemeler, bu kuşakların yapısının sanıldığı gibi sabit olmadığını, insan müdahalesiyle şekillendiğini ortaya koydu.
Tam teşekküllü bir kalkan olmasa da, bu "VLF balonu" kozmik radyasyonu saptırma potansiyeline sahip.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın