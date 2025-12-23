onedio
Neye Niyet, Neye Kısmet! Dünya'nın Etrafında Kalkan Oluşturdular

Ömer Faruk Kino
23.12.2025 - 13:48

İnsanoğlunun yeryüzündeki faaliyetleriyle doğanın dengesini değiştirdiği artık su götürmez bir gerçek. İklim krizinden biyosferdeki dönüşümlere kadar pek çok alanda izimiz bulunuyor. Ancak bilim dünyasından gelen son veriler, bu etkinin sadece yer küreyle sınırlı kalmadığını, farkında olmadan uzayın derinliklerine kadar uzandığını kanıtlıyor. Bilim insanları, insan faaliyetlerinin Dünya çevresinde koruyucu bir 'radyasyon bariyeri' oluşturduğunu keşfetti.

Dünya, Güneş'ten gelen tehlikeli rüzgarlara ve kozmik ışınlara karşı doğal bir korumaya sahiptir.

Gezegenimizin manyetik alanı, bu yüklü parçacıkları yakalayarak kutuplara yönlendirir ve büyüleyici auroraların oluşmasını sağlar. Bu süreçte, yüksek enerjili parçacıkların bir kısmı gezegen çevresinde Van Allen Radyasyon Kuşakları olarak bilinen iki devasa halkada hapsolur. 1950’lerde keşfedilen bu halkaların iç katmanı yaklaşık 6 bin, dış katmanı ise 60 bin kilometre yüksekliğe kadar uzanır.

NASA’nın Van Allen Sondaları aracılığıyla yaptığı detaylı incelemeler, bu kuşakların yapısının sanıldığı gibi sabit olmadığını, insan müdahalesiyle şekillendiğini ortaya koydu.

Şaşırtıcı olan ise bu değişimin uydulardan değil, yerdeki haberleşme sistemlerinden kaynaklanması. Denizaltılarla iletişim kurmak için kullanılan Çok Düşük Frekanslı (VLF) radyo dalgaları, atmosferi aşarak uzaya sızıyor.

MIT Haystack Gözlemevi’nden Phil Erickson ve ekibinin çalışmalarına göre, bu radyo sinyalleri Dünya çevresinde adeta görünmez bir 'baloncuk' oluşturuyor. Bu yapay bariyer, yüksek enerjili parçacıkların hareketini değiştirerek onları gezegenden daha uzağa itiyor. Öyle ki iç radyasyon kuşağının 1960'lardaki sınırlarına kıyasla günümüzde çok daha yukarıya kaydığı gözlemlendi.

Tam teşekküllü bir kalkan olmasa da, bu "VLF balonu" kozmik radyasyonu saptırma potansiyeline sahip.

Günümüzde araştırmacılar, bu yapay etkinin şiddetli güneş fırtınaları sırasında uydularımızı koruyup koruyamayacağını test ediyor. İnsanlığın farkında olmadan yarattığı bu savunma mekanizması, gelecekteki gezegen koruma teknolojileri ve uzay güvenliği çalışmaları için yepyeni bir ufuk açıyor.

