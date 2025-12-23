Neye Niyet, Neye Kısmet! Dünya'nın Etrafında Kalkan Oluşturdular

Şaşırtıcı olan ise bu değişimin uydulardan değil, yerdeki haberleşme sistemlerinden kaynaklanması. Denizaltılarla iletişim kurmak için kullanılan Çok Düşük Frekanslı (VLF) radyo dalgaları, atmosferi aşarak uzaya sızıyor.

MIT Haystack Gözlemevi’nden Phil Erickson ve ekibinin çalışmalarına göre, bu radyo sinyalleri Dünya çevresinde adeta görünmez bir 'baloncuk' oluşturuyor. Bu yapay bariyer, yüksek enerjili parçacıkların hareketini değiştirerek onları gezegenden daha uzağa itiyor. Öyle ki iç radyasyon kuşağının 1960'lardaki sınırlarına kıyasla günümüzde çok daha yukarıya kaydığı gözlemlendi.