Kapalı Olmaları Yeterli Değil: Uzmanlar Evden Çıkarken Fişini Çekmeniz Gereken Cihazları Sıraladı
Ev güvenliğini sağlamak, sadece kapıyı kilitleyip pencereleri kapatmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Birçok kişi evden ayrılırken mutfak ocağını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirse de, prizlerde sessizce bekleyen elektrikli cihazların yarattığı tehlikeleri göz ardı edebiliyor. Uzmanlar kısa süreliğine bile olsa evden çıkarken fişi çekilmemiş cihazların ciddi yangın ve arıza riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor.
Mutfak tezgahında bırakılan küçük ihmaller, büyük bir yangın riskine dönüşebilir.
Yüksek sıcaklıkla çalışan kişisel bakım aletleri, kapalı olsalar dahi tehlike saçmaya devam eder.
Cihaz bağlı olmasa bile prizde kalan adaptörler, hem bütçenize hem de güvenliğinize zarar verir.
Isı üretmek için tasarlanan güçlü donanımlar, kontrolsüz kaldıklarında ciddi bir güvenlik açığı yaratır.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
