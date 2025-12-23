Kapalı Olmaları Yeterli Değil: Uzmanlar Evden Çıkarken Fişini Çekmeniz Gereken Cihazları Sıraladı

Saç düzleştiricileri ve maşalar, saniyeler içinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Birçoğunda otomatik kapanma özelliği bulunsa da, bu mekanizmaların arızalanma ihtimali her zaman mevcuttur. Özellikle banyo gibi nemli ortamlarda prizde bırakılan bu aletler, hem cihaz ömrünü kısaltır hem de temas ettiği yüzeyleri tutuşturma riski taşır. Evden çıkmadan önce bu cihazların tamamen soğuduğundan ve prizden çekildiğinden emin olmalısınız.