Kapalı Olmaları Yeterli Değil: Uzmanlar Evden Çıkarken Fişini Çekmeniz Gereken Cihazları Sıraladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.12.2025 - 11:51

Ev güvenliğini sağlamak, sadece kapıyı kilitleyip pencereleri kapatmaktan çok daha fazlasını gerektiriyor. Birçok kişi evden ayrılırken mutfak ocağını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirse de, prizlerde sessizce bekleyen elektrikli cihazların yarattığı tehlikeleri göz ardı edebiliyor. Uzmanlar kısa süreliğine bile olsa evden çıkarken fişi çekilmemiş cihazların ciddi yangın ve arıza riskleri taşıdığı konusunda uyarıyor. 

Kaynak: 1,2

Mutfak tezgahında bırakılan küçük ihmaller, büyük bir yangın riskine dönüşebilir.

Mutfak tezgahlarının vazgeçilmezi olan tost makineleri ve fritözler, yangın riskinin en yüksek olduğu cihazlar arasındadır. Zamanla cihazın içinde biriken ekmek kırıntıları, yağ tortuları ve yemek kalıntıları, yüksek ısı ile birleştiğinde kolayca tutuşabilir. Sadece cihazı kapatmak yeterli değildir; olası elektrik dalgalanmalarına karşı fişi tamamen çekmek, mutfağınızı korumanın en etkili yoludur.

Yüksek sıcaklıkla çalışan kişisel bakım aletleri, kapalı olsalar dahi tehlike saçmaya devam eder.

Saç düzleştiricileri ve maşalar, saniyeler içinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Birçoğunda otomatik kapanma özelliği bulunsa da, bu mekanizmaların arızalanma ihtimali her zaman mevcuttur. Özellikle banyo gibi nemli ortamlarda prizde bırakılan bu aletler, hem cihaz ömrünü kısaltır hem de temas ettiği yüzeyleri tutuşturma riski taşır. Evden çıkmadan önce bu cihazların tamamen soğuduğundan ve prizden çekildiğinden emin olmalısınız.

Cihaz bağlı olmasa bile prizde kalan adaptörler, hem bütçenize hem de güvenliğinize zarar verir.

Çoğumuz telefon şarj kablolarını prizde takılı bırakma hatasına düşüyoruz. Ancak ucunda bir cihaz olmasa bile adaptörler elektrik akımını çekmeye ve ısınmaya devam eder. Bu durum hem enerji israfına yol açar hem de iç aksamdaki aşınma nedeniyle yangın riskini tetikler. Güvenli bir yuva için, şarj işleminiz biter bitmez adaptörü prizden çıkarmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

Isı üretmek için tasarlanan güçlü donanımlar, kontrolsüz kaldıklarında ciddi bir güvenlik açığı yaratır.

Elektrikli ısıtıcılar ve su ısıtıcıları (kettle), yoğun enerji harcayarak çalışan cihazlardır. Termostat arızaları veya anlık voltaj değişimleri, evden kimse yokken bu cihazların aşırı ısınmasına neden olabilir. Özellikle kısa devre yapma ihtimaline karşı, bu tür güçlü cihazları prizde bırakmak büyük bir güvenlik açığı olarak kabul edilir.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
