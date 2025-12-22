Her Gün Hayat Kurtarıyor: Uçak Motorlarının Merkezindeki Bu Çizgi Ne İşe Yarıyor?
Uçak motorlarının tam merkezinde yer alan o beyaz spiral çizgiler pek çok yolcu için küçük bir detaydan ibaret görünse de aslında havacılık emniyeti açısından hayati roller üstleniyor. 'Spinner' adı verilen motor göbeğindeki bu şekiller, görsel bir unsur olmanın ötesinde, yer ekiplerini ve bazen de gökyüzündeki canlıları korumaya yönelik stratejik bir tasarım ürünü olarak görev yapıyor.
Bu spirallerin temel işlevi, apronda görev yapan yer personeli için canlı bir uyarı tabelası olmaktır.
Pervaneli uçakların hakim olduğu eski dönemlerde bu çizgiler daha teknik bir amaca hizmet ediyordu.
Spirallerin kuş çarpması vakalarını azalttığına dair yaygın bir inanış da bulunuyor.
