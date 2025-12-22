Her Gün Hayat Kurtarıyor: Uçak Motorlarının Merkezindeki Bu Çizgi Ne İşe Yarıyor?

Modern jet motorları çalışırken sağır edici bir gürültü çıkarsa da havalimanlarının yoğun karmaşasında bu sesi ayırt etmek her zaman kolay olmaz. Yer görevlileri, çevredeki diğer uçakların gürültüsünden korunmak için yüksek korumalı kulaklıklar takarlar. Bu durum, hemen yanlarındaki bir motorun çalışıp çalışmadığını sadece sesle anlamalarını imkansız hale getirir.

Motor çalışmaya başladığında spiral çizgiler hızla dönerek bulanık, beyaz bir disk veya hipnotik bir girdap görüntüsü oluşturur. Eğer motor duruyorsa, çizgiler net bir şekilde seçilir. Bu görsel ipucu, personelin motorun emiş gücüne kapılacağı tehlikeli bölgeyi (hazard zone) fark etmesini sağlar. Örneğin, devasa bir Boeing 787 motoru rölantide çalışırken bile yaklaşık 4,5 metrelik bir yarıçap içinde bulunan her şeyi içine çekebilecek güçtedir. Karanlıkta veya kötü hava koşullarında bu parlayan beyaz figürler, hayati bir güvenlik duvarı işlevi görür.