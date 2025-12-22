onedio
Her Gün Hayat Kurtarıyor: Uçak Motorlarının Merkezindeki Bu Çizgi Ne İşe Yarıyor?

Ömer Faruk Kino
22.12.2025 - 11:58

Uçak motorlarının tam merkezinde yer alan o beyaz spiral çizgiler pek çok yolcu için küçük bir detaydan ibaret görünse de aslında havacılık emniyeti açısından hayati roller üstleniyor. 'Spinner' adı verilen motor göbeğindeki bu şekiller, görsel bir unsur olmanın ötesinde, yer ekiplerini ve bazen de gökyüzündeki canlıları korumaya yönelik stratejik bir tasarım ürünü olarak görev yapıyor.

Kaynak

Kaynak: https://aviationtheoryaustralia.com.a...
Bu spirallerin temel işlevi, apronda görev yapan yer personeli için canlı bir uyarı tabelası olmaktır.

Modern jet motorları çalışırken sağır edici bir gürültü çıkarsa da havalimanlarının yoğun karmaşasında bu sesi ayırt etmek her zaman kolay olmaz. Yer görevlileri, çevredeki diğer uçakların gürültüsünden korunmak için yüksek korumalı kulaklıklar takarlar. Bu durum, hemen yanlarındaki bir motorun çalışıp çalışmadığını sadece sesle anlamalarını imkansız hale getirir.

Motor çalışmaya başladığında spiral çizgiler hızla dönerek bulanık, beyaz bir disk veya hipnotik bir girdap görüntüsü oluşturur. Eğer motor duruyorsa, çizgiler net bir şekilde seçilir. Bu görsel ipucu, personelin motorun emiş gücüne kapılacağı tehlikeli bölgeyi (hazard zone) fark etmesini sağlar. Örneğin, devasa bir Boeing 787 motoru rölantide çalışırken bile yaklaşık 4,5 metrelik bir yarıçap içinde bulunan her şeyi içine çekebilecek güçtedir. Karanlıkta veya kötü hava koşullarında bu parlayan beyaz figürler, hayati bir güvenlik duvarı işlevi görür.

Pervaneli uçakların hakim olduğu eski dönemlerde bu çizgiler daha teknik bir amaca hizmet ediyordu.

commons.wikimedia.org

Bazı eski motor tiplerinde fan kanatları, rüzgarın etkisiyle ters yönde dönebiliyordu. Teknisyenler, spiral desenine bakarak dönüş yönünü kontrol eder ve buna göre pilotlara motoru çalıştırmaları için onay verirdi. Günümüzde motorlar otomatik sistemlerle güvenli biçimde çalıştırılsa da, bu spiraller zamanla markaların kimliğiyle özdeşleşmiştir. Örneğin General Electric, “G” harfini andıran kavisli tasarımları tercih ederken; Rolls-Royce daha uzun ve ince çizgiler kullanmaktadır.

Spirallerin kuş çarpması vakalarını azalttığına dair yaygın bir inanış da bulunuyor.

Teoriye göre, hızla dönen bu beyaz şekiller kuşlar tarafından bir “kara delik” gibi değil, tehditkar bir nesne olarak algılanıyor ve kuşların motordan uzak durmasını sağlıyor. Japon havayolu ANA’nın geçmişte uyguladığı “göz figürü” denemeleri dikkat çekici sonuçlar verse de, günümüzde Boeing ve Rolls-Royce gibi büyük üreticiler motorların kuşların algılayamayacağı kadar hızlı döndüğünü savunuyor.

Sonuç olarak uçak motorlarındaki bu zarif çizgiler, havacılığın “önce emniyet” anlayışını yansıtan en basit ama en etkili görsel önlemlerden biri olarak öne çıkıyor. Hem köklü bir mühendislik geleneği hem de hayat kurtaran küçük bir ayrıntı olarak gökyüzündeki yerlerini korumaya devam ediyorlar.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
