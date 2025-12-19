onedio
Yakutu, Zümrütü Bile Solladı: Elmastan 10 Bin Kat Nadir, Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor!

Ömer Faruk Kino
19.12.2025 - 13:36

Mücevher dünyasında nadirlik denilince akla ilk gelen taş elmas olsa da, Anadolu topraklarının derinliklerinde elmastan tam 10 bin kat daha nadir bulunan bir hazine gizli: Diaspor. Sadece Türkiye’de, Bafa Gölü ile Milas arasındaki boksit yataklarında gün yüzüne çıkarılan bu eşsiz kristal, zümrüt ve yakut gibi geleneksel taşlara meydan okuyan bir zarafete sahip.

Kaynak: AA

Diasporun hikayesi, günümüzden yaklaşık 60 ile 100 milyon yıl önce boksit yataklarındaki oluşumuyla başlıyor.

Saydam ve renk değiştiren formu ilk kez 1970’lerde keşfedilen bu değerli maden, dünya üzerinde sadece tek bir bölgeden çıkarılabiliyor. Maden sahasının genişliğine rağmen, işlenebilir nitelikteki kristallere yalnızca kısıtlı bir alanda rastlanması, onu 'tek ve özel' kılıyor. Boksit üretimiyle başlayan madencilik yolculuğu, günümüzde dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ve özel tasarımlarda hayat bulan bir mücevher tutkusuna dönüşmüş durumda.

Diasporu diğer tüm taşlardan ayıran en büyüleyici özelliği, ışığa göre büründüğü renk paletidir.

cdnuploads.aa.com.tr

Dünyada renk değiştirme yeteneğine sahip sınırlı sayıda taşlardan biri olan diaspor, adeta bir ışık mühendisi gibi çalışır. Beyaz gün ışığında huzur veren bir zeytin yeşili tonundayken, mum ışığında veya sıcak sarı ışıklarda romantik pembe ve kırmızı tonlarına evrilir. Öyle ki, bu hassas taş çevredeki renklerden bile etkilenerek kullanıcısının kıyafetine uyum sağlar.

Her diaspor parçası mücevher olmaya uygun değildir.

Madenden çıkan taşların büyük bir kısmı mat ve inceyken, sadece belirli bir kalınlık ve şeffaflığa sahip olanlar kesime alınır. Kristal yapısı gereği oldukça kırılgan olan diasporun işlenmesi, yüksek bir ustalık gerektirir.

Ancak bu nadirliğin bir de karanlık yüzü var: Laboratuvar ortamında üretilen sentetik taşlar. Uzmanlar, gerçek diasporun renk geçişlerinin çok yumuşak ve doğal olduğunu vurguluyor. Yapay taşların aksine, doğanın bu mucizesi keskin değil, gözü yormayan estetik bir değişim sunar. Bugün Amerika’dan Çin’e, Kanada’dan Hollanda’ya kadar dünya vitrinlerini süsleyen bu yerli hazine, hem Türkiye’nin prestijini hem de mücevher modasını zirveye taşıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Limo Limpard

amerikaya satmışlardır bile