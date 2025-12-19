Yakutu, Zümrütü Bile Solladı: Elmastan 10 Bin Kat Nadir, Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor!
Mücevher dünyasında nadirlik denilince akla ilk gelen taş elmas olsa da, Anadolu topraklarının derinliklerinde elmastan tam 10 bin kat daha nadir bulunan bir hazine gizli: Diaspor. Sadece Türkiye’de, Bafa Gölü ile Milas arasındaki boksit yataklarında gün yüzüne çıkarılan bu eşsiz kristal, zümrüt ve yakut gibi geleneksel taşlara meydan okuyan bir zarafete sahip.
Kaynak: AA
Diasporun hikayesi, günümüzden yaklaşık 60 ile 100 milyon yıl önce boksit yataklarındaki oluşumuyla başlıyor.
Diasporu diğer tüm taşlardan ayıran en büyüleyici özelliği, ışığa göre büründüğü renk paletidir.
Her diaspor parçası mücevher olmaya uygun değildir.
