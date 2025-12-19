Yakutu, Zümrütü Bile Solladı: Elmastan 10 Bin Kat Nadir, Sadece Türkiye'de Çıkarılıyor!

Madenden çıkan taşların büyük bir kısmı mat ve inceyken, sadece belirli bir kalınlık ve şeffaflığa sahip olanlar kesime alınır. Kristal yapısı gereği oldukça kırılgan olan diasporun işlenmesi, yüksek bir ustalık gerektirir.

Ancak bu nadirliğin bir de karanlık yüzü var: Laboratuvar ortamında üretilen sentetik taşlar. Uzmanlar, gerçek diasporun renk geçişlerinin çok yumuşak ve doğal olduğunu vurguluyor. Yapay taşların aksine, doğanın bu mucizesi keskin değil, gözü yormayan estetik bir değişim sunar. Bugün Amerika’dan Çin’e, Kanada’dan Hollanda’ya kadar dünya vitrinlerini süsleyen bu yerli hazine, hem Türkiye’nin prestijini hem de mücevher modasını zirveye taşıyor.