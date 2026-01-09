onedio
Akrep Burcu ve Gazete Okuyanlar Başvuramıyor! İngiliz Lord 3 Milyon TL Maaşla Çocuk Yapabilecek Eş İlanı Verdi

Akrep Burcu ve Gazete Okuyanlar Başvuramıyor! İngiliz Lord 3 Milyon TL Maaşla Çocuk Yapabilecek Eş İlanı Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.01.2026 - 08:22

İngiltere'de yaşayan 79 yaşındaki Sir Benjamin Slade, soyunu devam ettirecek bir erkek varis karşılığında eş adayına yıllık 50 bin sterlin maaş ve lüks bir yaşam vaat ediyor; ancak listedeki burç, boy ve siyasi görüş yasakları duyanları şaşkına çeviriyor.

İngiliz aristokrasisinin tanınmış isimlerinden 79 yaşındaki Sir Benjamin Slade, Somerset bölgesindeki devasa malikanesine bir hanımefendi ve soyuna bir varis bulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

İngiliz aristokrasisinin tanınmış isimlerinden 79 yaşındaki Sir Benjamin Slade, Somerset bölgesindeki devasa malikanesine bir hanımefendi ve soyuna bir varis bulmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

Kendisine eşlik edecek kadına yıllık 50 bin sterlin maaş ödeyeceğini duyuran Slade, bu teklifin yanında ev, araba ve egzotik tatil imkanları da sunuyor. Ancak bu imkanlardan yararlanmak isteyen adayların, aristokratın hazırladığı ve oldukça tartışmalı bulunan uzun bir kriter listesini eksiksiz karşılaması gerekiyor.

Slade'in öncelikli hedefi, 1.300 dönümlük arazisinin ve tarihi mülklerinin yönetimini devralacak en az iki erkek çocuk sahibi olmak. Bu nedenle adayların kendisinden en az 20 yaş genç ve çocuk sahibi olabilecek bir yaşta olması şart koşuluyor. Aristokratın fiziksel ve kültürel tercihleri ise hayli keskin. 

Adayların boyunun 1.68 metreden kısa olmaması gerektiğini belirten Slade, belirli ülkelerden ve kültürel çevrelerden gelecek başvuruları doğrudan reddediyor. Özellikle bayrağında yeşil renk bulunan veya ismi 'I' harfiyle başlayan İrlanda, Hindistan ve İran gibi ülkelerden gelen kadınları istemediğini açıkça ifade eden Slade, kuzey ülkelerinden gelen adaylara daha sıcak baktığını dile getiriyor.

Evlilik teklifindeki kısıtlamalar sadece köken ve fiziksel özelliklerle sınırlı kalmıyor; adayların yaşam tarzı ve dünya görüşü de mercek altına alınıyor. Sir Benjamin, müstakbel eşinin kesinlikle Akrep burcu olmamasını ve sol görüşlü yayın organlarını takip etmemesini istiyor. Bunun yanı sıra, eş adayının teknik donanım açısından da bir yönetici vasfına sahip olması bekleniyor. İlana başvuracak kadının iki şatoyu idare edebilecek düzeyde hukuk ve muhasebe bilgisine sahip olması, av tüfeği kullanabilmesi ve tercihen helikopter ehliyetinin bulunması aranan diğer nitelikler arasında yer alıyor. Maddi durumu yetersiz olanları veya kısa boyluları kriter dışı bırakan Slade, bu ilginç ilanıyla İngiltere gündeminde tartışmaların odak noktası haline geldi.

