onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Banka Çalışanı, ATM'den Para Çektikten Sonra Dolandırılmamak İçin Hangi Tuşa Basılması Gerektiğini Söyledi

Bir Banka Çalışanı, ATM'den Para Çektikten Sonra Dolandırılmamak İçin Hangi Tuşa Basılması Gerektiğini Söyledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2026 - 20:52

Bankamatik dolandırıcılığının önüne geçmek için uzmanlardan hayati bir uyarı geldi. Para çekme işleminiz bittikten sonra yapacağınız basit bir tuşlama, bilgilerinizin kopyalanmasını ve hesabınızın boşaltılmasını engelleyebilir. İşte ATM başında güvende kalmanın altın kuralı ve dikkat edilmesi gerekenler.

Kaynak: https://www.robinhoodprodukties.nl/ba...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital bankacılık uygulamalarının yaygınlaşmasına rağmen nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılan bankamatikler, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Dijital bankacılık uygulamalarının yaygınlaşmasına rağmen nakit ihtiyacını karşılamak için kullanılan bankamatikler, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Banka güvenlik uzmanları, vatandaşları ATM kullanırken hesap bilgilerinin çalınmasını önleyecek kritik bir detaya karşı uyardı. Uzmanlara göre, para çekme işlemi tamamlandıktan ve kart iade edildikten sonra dahi, sistemin tamamen kapanması için mutlaka 'İptal' (Cancel) tuşuna basılması gerekiyor.

Genellikle göz ardı edilen bu basit hamle, bankacılık güvenliği açısından hayati önem taşıyor. İşlem bittikten sonra 'İptal' tuşuna basmak, kullanıcı oturumunu anında sonlandırarak sistemin askıda kalma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu sayede, makine başında bekleyen veya sisteme uzaktan müdahale etmeye çalışan kötü niyetli kişilerin, açık kalan o kısacık zaman aralığında hesaba erişmesi engellenmiş oluyor. Banka çalışanları, bu refleksin vatandaşları siber korsanlara karşı koruyan en etkili ve basit yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Güvenlik önlemleri sadece işlem bitiminde değil, ATM'ye yaklaşıldığı andan itibaren başlamalıdır. Uzmanlar, özellikle tenha ve karanlık noktalardaki cihazlar yerine, banka şubelerinin içindeki veya kalabalık, iyi aydınlatılmış alanlardaki makinelerin tercih edilmesini öneriyor. Kart yuvaya yerleştirilmeden önce cihazın dış görünüşünde herhangi bir anormallik olup olmadığının kontrol edilmesi de büyük önem taşıyor. Kart kopyalama cihazı olarak bilinen 'skimmer'ların varlığına karşı kart giriş haznesinin ve tuş takımının dikkatlice incelenmesi, şifre girerken el ile tuşların gizlenmesi dolandırıcılık riskini minimuma indiriyor.

Olası bir tehlike anında veya makinenin kartı yutması durumunda ise vatandaşların panik yapmadan yine 'İptal' tuşuna basması tavsiye ediliyor. Böyle bir durumda cihazı zorlamak veya kartı geri almaya çalışmak yerine, derhal ATM'den uzaklaşarak bankayla iletişime geçmek gerekiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın