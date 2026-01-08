Bir Banka Çalışanı, ATM'den Para Çektikten Sonra Dolandırılmamak İçin Hangi Tuşa Basılması Gerektiğini Söyledi

Banka güvenlik uzmanları, vatandaşları ATM kullanırken hesap bilgilerinin çalınmasını önleyecek kritik bir detaya karşı uyardı. Uzmanlara göre, para çekme işlemi tamamlandıktan ve kart iade edildikten sonra dahi, sistemin tamamen kapanması için mutlaka 'İptal' (Cancel) tuşuna basılması gerekiyor.

Genellikle göz ardı edilen bu basit hamle, bankacılık güvenliği açısından hayati önem taşıyor. İşlem bittikten sonra 'İptal' tuşuna basmak, kullanıcı oturumunu anında sonlandırarak sistemin askıda kalma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu sayede, makine başında bekleyen veya sisteme uzaktan müdahale etmeye çalışan kötü niyetli kişilerin, açık kalan o kısacık zaman aralığında hesaba erişmesi engellenmiş oluyor. Banka çalışanları, bu refleksin vatandaşları siber korsanlara karşı koruyan en etkili ve basit yöntemlerden biri olduğunu belirtiyor.

Güvenlik önlemleri sadece işlem bitiminde değil, ATM'ye yaklaşıldığı andan itibaren başlamalıdır. Uzmanlar, özellikle tenha ve karanlık noktalardaki cihazlar yerine, banka şubelerinin içindeki veya kalabalık, iyi aydınlatılmış alanlardaki makinelerin tercih edilmesini öneriyor. Kart yuvaya yerleştirilmeden önce cihazın dış görünüşünde herhangi bir anormallik olup olmadığının kontrol edilmesi de büyük önem taşıyor. Kart kopyalama cihazı olarak bilinen 'skimmer'ların varlığına karşı kart giriş haznesinin ve tuş takımının dikkatlice incelenmesi, şifre girerken el ile tuşların gizlenmesi dolandırıcılık riskini minimuma indiriyor.

Olası bir tehlike anında veya makinenin kartı yutması durumunda ise vatandaşların panik yapmadan yine 'İptal' tuşuna basması tavsiye ediliyor. Böyle bir durumda cihazı zorlamak veya kartı geri almaya çalışmak yerine, derhal ATM'den uzaklaşarak bankayla iletişime geçmek gerekiyor.