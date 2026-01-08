Hem Kar Hem Fırtına Tatili! Şiddetli Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Şehirlerde Okullar Tatil Edildi
Türkiye'nin batı kesiminde fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli'de de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitimle ilgili düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği bir açıklama yayımladı.
