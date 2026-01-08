onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hem Kar Hem Fırtına Tatili! Şiddetli Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Şehirlerde Okullar Tatil Edildi

Hem Kar Hem Fırtına Tatili! Şiddetli Fırtına ve Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Şehirlerde Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2026 - 19:38

Olumsuz hava şartları batı bölgelerimizde fırtına ve yağış olarak kendisini gösterirken doğuda da kar yağışı olarak ortaya çıkıyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hasar gören 5 okulda eğitime 1 gün ara verilirken Tunceli genelinde de okullar 1 gün tatil edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin batı kesiminde fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Türkiye'nin batı kesiminde fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilerken Kocaeli'nin Darıca ilçesinde de fırtına nedeniyle çatısı hasar gören 5 okulda eğitime bir gün ara verildi.

Fırtına sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili birimler tarafından okullarda hasar tespit çalışmaları yapıldı. Çatı bölümlerinde zarar oluştuğu tespit edilen okullarda, öğrenci ve personelin can güvenliği göz önünde bulundurularak tatil kararı alındı.

9 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verilen okullar şu şekilde açıklandı: 'Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu, Mehmet Akif Ortaokulu.'

Eğitim-öğretimin, yapılacak çalışmaların ardından güvenli hale gelmesiyle yeniden başlayacağı bildirildi.

Tunceli'de de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitimle ilgili düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği bir açıklama yayımladı.

Tunceli'de de beklenen kar yağışı nedeniyle eğitimle ilgili düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili Tunceli Valiliği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
4
3
2
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın