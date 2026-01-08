9 Ocak Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? İstanbul Dahil 64 Şehir İçin Sarı Alarm Verildi
İstanbul başta olmak üzere 64 şehir için sarı alarm durumu ilan edildi. Mega kentte hava koşulları bu akşamdan itibaren ciddi bir değişiklik gösterecek. AKOM'un bildirisine göre, kar yağışı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedilir olacak. Ankara ve diğer iç bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma meydana gelecek. Yarın, 29 şehirde sarı alarm durumu sürecek. İşte beklenen hava durumu ve 9 Ocak Cuma hava durumu...Rüz
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul dahil 64 kentte sarı kodlu alarm verildi.
