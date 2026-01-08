AKOM İstanbul’da Kuvvetli Kar Yağışının Olacağı Tarihi Açıkladı
İstanbul’da bugün kuvvetli fırtına yaşanıyor. Saatte 100 kilometreye yaklaşan rüzgâr hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artıracağını ve hava sıcaklıklarının da düşeceğini açıkladı. Valilik, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiğini de bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de batı bölgelerinde etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AKOM, İstanbul’da kar yağacak tarihi açıkladı.
AKOM'un paylaşımı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
2 gündür bahar havası ardından lodos ve şimdi yoğun kar yağışı.. Bazı insanlar gibi 😃
Hadi inş.