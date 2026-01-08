onedio
AKOM İstanbul’da Kuvvetli Kar Yağışının Olacağı Tarihi Açıkladı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2026 - 14:32

İstanbul’da bugün kuvvetli fırtına yaşanıyor. Saatte 100 kilometreye yaklaşan rüzgâr hayatı olumsuz etkilerken, İstanbul Valiliği fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artıracağını ve hava sıcaklıklarının da düşeceğini açıkladı. Valilik, vatandaşların fırtınaya karşı dikkatli olması gerektiğini de bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Türkiye’de batı bölgelerinde etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Öğle saatlerinde saatte 100 kilometreye yaklaşan lodos nedeniyle bazı bölgelerde deniz taştı, çatılar uçtu. Meteorolojik verilere göre, İstanbul’da lodos akşam saatlerinde karayele dönecek ve hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek.

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde artacak rüzgârın etkisi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

AKOM, İstanbul’da kar yağacak tarihi açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) açıklamasına göre, yarın kuvvetli rüzgâr etkisini azaltacak ve yağış sona erecek.

Hafta sonunda ise megakentte karla karışık yağmur etkili olacak. Yeni haftanın ilk günü olan 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı da 3 dereceye kadar düşecek.

AKOM'un paylaşımı

İsmail Kahraman
ikigai

2 gündür bahar havası ardından lodos ve şimdi yoğun kar yağışı.. Bazı insanlar gibi 😃

Thistle

Hadi inş.