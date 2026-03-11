Okulların Ara Tatili Kalkacak mı? Esnek Ara Tatil Modeli Gündemde
Türkiye genelinde yaklaşık 120 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen dev saha araştırması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda uyguladığı ara tatil sisteminin geleceğine ışık tuttu. Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan çalışmada; öğretmen, öğrenci ve velilerin büyük çoğunluğunun tatillerin devam etmesini istediği, hatta iklim şartlarına göre esnek bir takvim modeline geçilmesini talep ettiği görüldü.
Türkiye genelinde eğitim dünyasının tüm paydaşlarını kapsayan dev anket çalışması, 2019 yılından bu yana uygulanan ara tatil sisteminin toplumda güçlü bir karşılık bulduğunu kanıtladı.
