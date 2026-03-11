Okulların Ara Tatili Kalkacak mı? Esnek Ara Tatil Modeli Gündemde

Yaklaşık 120 bin kişinin görüş bildirdiği araştırma sonuçlarına göre, hem okul yönetimi hem de aileler tatillerin kaldırılmasına sıcak bakmıyor. Uygulamaya en güçlü destek yüzde 88,2 ile öğretmenlerden gelirken, lise öğrencilerinin de yüzde 85,7’lik bir oranla mevcut düzenin sürmesinden yana olduğu belirlendi. Özellikle velilerin yüzde 70’inden fazlasının tatillerin devamı yönünde oy kullanması, uygulamanın aile yaşantısına sağladığı uyumu gözler önüne seriyor.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Saha verileri, kamuoyunda sıkça dile getirilen 'ara tatil öğrenme kaybına yol açıyor' şeklindeki endişelerin eğitimciler nezdinde karşılık bulmadığını ortaya koydu. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, kısa molaların öğrencilerin ders motivasyonunu düşürmediğini ve okula dönüşte kronik bir uyum sorunu yaşanmadığını savunuyor. Hatta LGS ve YKS gibi kritik sınav maratonundaki öğrenciler bile, bu süreçlerin çalışma tempolarını bozmadığını, aksine nefes alma imkanı sunduğunu ifade ediyor. Çalışan ebeveynler arasında yapılan incelemede ise, çocuk bakımı konusunda mağduriyet yaşandığına dair yaygın inanışın aksine, her iki ebeveyni çalışan ailelerin yüzde 76,2’si tatillerin kaldırılmasına karşı çıkıyor.

Araştırmanın sonuç raporunda, ara tatil modelinin Avrupa’daki eğitim standartlarıyla da örtüştüğü vurgulanıyor. Mevcut yapının tamamen ortadan kaldırılması yerine, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki iklim koşulları ve dini bayram günleri esas alınarak daha esnek bir takvim planlaması yapılması öneriliyor. Veliler, bu dönemlerin çocukların kitap okuma ve kişisel gelişim süreçlerine katkı sağladığını belirtirken, tek şikayet noktası olarak tatilde verilen yoğun ödevleri gösteriyor. Uzmanlar, pedagojik verimliliğin artması için tatilin 'dinlenme' amacına daha uygun hale getirilmesi ve uygulamanın faydalarının topluma daha iyi aktarılması gerektiğine dikkat çekiyor.