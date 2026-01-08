onedio
article/share
Dizi ve Filmlere Konu Olan İstanbul'un Kireçburnu Sahilindeki Deniz Feneri Şiddetli Fırtınada Devrildi

Dizi ve Filmlere Konu Olan İstanbul'un Kireçburnu Sahilindeki Deniz Feneri Şiddetli Fırtınada Devrildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.01.2026 - 19:17

Marmara'da etkili olan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Sarıyer Kireçburnu sahil bölgesinde bulunan deniz feneri denize doğru devrildi.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, megekentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, megekentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren, zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde kuvvetli dalgalar oluştu. Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri saat 12.00 sıralarında şiddeti rüzgarın etkisiyle denize devrildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, denize düşen fenerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılması bekleniyor.

Kireçburnu Mahallesi muhtarı Çağlar Coşkun, 'Deniz fenerimiz fırtınaya dayanamadı ve denize düştü. Çok şükür bir can kaybımız yok sadece ufak bir maddi hasarımız var. 10 metre yüksekliğindeki fenerimiz denize düştü. Tarihi bir fenerimizdi. Birinci derece fener olmamakla beraber, balıkçılarımıza kılavuzluk eden bir fenerimizdi. Tek sevindirici tarafımız bir can kaybı olmaması. Yetkili arkadaşlarımız gelip olay yerinde gerekli tedbirleri aldılar. Bir an önce yenisinin dikilmesiyle ilgili çalışmaları hızlandıracağız. Kıyı emniyetimiz gerekli tespiti yaptıktan sonra bunun çıkarılmasıyla ilgili hızlı bir çalışma içerisine gireceklerini iletti. O saatte aşırı derecede rüzgar olmasından dolayı dışarıda kimse yoktu. Buradaki esnaf arkadaşlarımızın haber vermesiyle beraber olay yerine geldik ve bu sahneyle karşılaştık' diye konuştu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
