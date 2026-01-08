Ne Spor Salonu Ne Diyet Listesi: 100 Yaşına Kadar Yaşamak İsteyenler İçin 10 Altın Kural

Bilim dünyası uzun yıllardır insanların ortalama yaşam süresinin çok üzerinde yaşadığı, 'Mavi Bölgeler' olarak adlandırılan coğrafyaların sırrını çözmeye çalışıyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan ve 100 yaşını deviren insanların, coğrafyaları farklı olsa da şaşırtıcı derecede benzer yaşam tarzlarına sahip olduklarını tespit etti.

Araştırmacılar, sağlıklı ve uzun bir ömür için genetik faktörlerin ötesine geçen, herkesin uygulayabileceği 10 ortak alışkanlığı şu şekilde sıralıyor: