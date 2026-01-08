Ne Spor Salonu Ne Diyet Listesi: 100 Yaşına Kadar Yaşamak İsteyenler İçin 10 Altın Kural
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Dünyanın en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapan 'Mavi Bölgeler'de yapılan araştırmalar, genetiğin ötesinde yaşam tarzının gücünü ortaya koydu. Bilim insanları, 100 yaşına merdiven dayayanların ortak özelliklerini inceleyerek, sağlıklı bir ömür için uygulanması gereken 10 temel alışkanlığı belirledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi Bölgelerin sırrı: Asırlık ömrün 10 anahtarı burada 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın