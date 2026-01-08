onedio
Okul Dönüşü Başlayan İnatçı Öksürüğe Dikkat! Uzmanlar "İlaçtan Önce Bunu Yapın" Diyor

Okul Dönüşü Başlayan İnatçı Öksürüğe Dikkat! Uzmanlar "İlaçtan Önce Bunu Yapın" Diyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
08.01.2026 - 18:01

Kış aylarının gelmesi ve okulların kapalı alanlarında geçirilen vaktin artmasıyla birlikte 'bitmeyen öksürük' şikayetleri patlama yaptı. Acil servisler dolup taşarken, uzmanlardan ebeveynlere kritik bir uyarı geldi: 'Hemen şuruba sarılmayın, önce bu doğal yöntemleri deneyin.'

Ocak ayı itibarıyla düşen hava sıcaklıkları ve sömestr öncesi sınıflardaki yoğunluk, üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikledi.

Özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklarda görülen; gündüz azalan ama gece yatağa girince şiddetlenen 'inatçı öksürük', anne babaların kâbusu oldu. Peki, çocuğunuz okuldan öksürerek geldiğinde ilk yapmanız gereken ne?

İşte uzmanların reçeteden önce önerdiği o "doğal savunma" planı:

1. 'Su' En Güçlü Balgam Sökücüdür

Uzmanlar, öksürük şuruplarından önce en basit çözümü işaret ediyor: Su. Çocuğun gün içinde tükettiği su miktarını artırmak, boğazı nemli tutar ve balgamın incelerek atılmasını sağlar. Kuru bir boğaz, öksürük krizlerinin en büyük tetikleyicisidir.

2. Odanın Nem Dengesi: %40-50 Kuralı

Kışın kaloriferlerin yanmasıyla evlerdeki hava kurur. Bu da çocuğun solunum yollarını tahriş eder.

  • Çözüm: Çocuğun uyuduğu odanın nem oranını %40-50 seviyesinde tutun. Buhar makinesi yoksa, radyatör üzerine konulacak bir kase su veya ıslak havlu da işe yarayacaktır.

3. İlaç Niyetine: Doğal Karışımlar (1 Yaş Üstü)

Eğer çocuğunuzun bal veya polen alerjisi yoksa ve 1 yaşından büyükse, doğanın gücünden faydalanın.

  • Ilık Su, Bal ve Limon: Boğazı yumuşatır, tahrişi alır.

  • Zencefil Çayı: Doğal bir antienflamatuar etkisi yaratır.

  • Pekmez ve Karabiber: Geleneksel yöntemlerden biri olan bu ikili, boğazdaki gıcık hissini azaltmada etkilidir.

4. Yatış Pozisyonunu Değiştirin

Geniz akıntısı kaynaklı öksürükler genellikle gece artar. Çocuğunuzu dümdüz yatırmak yerine, yastığını biraz yükselterek başının yukarıda kalmasını sağlamak, akıntının boğaza inmesini engelleyerek daha rahat bir uyku uyumasını sağlar.

Uzmanlar, evde uygulanan bu yöntemlere rağmen şu belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor:

  • 3 günden uzun süren ve düşmeyen ateş,

  • Hızlı ve hırıltılı nefes alıp verme,

  • Dudaklarda morarma veya genel halsizlik,

  • Öksürüğün havlama sesine benzer şekilde çıkması.

