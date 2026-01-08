Herkesin Evinde Bulunan Aile Yadigarı Eşya Artık Servet Değerinde: Altından Daha Fazla Değerlendi!
Geçmişte her evin başköşesinde duran, ancak zamanla 'modası geçti' denilerek kilerlere ve çatı katlarına hapsedilen o meşhur gümüş tepsiler, bugünlerde sahiplerine adeta bir servet kazandırıyor. Son yıllarda emtia piyasalarında gümüşün Türk lirası bazında %200’ü aşan bir değer artışı yakalaması, gözleri yeniden bu anne yadigarı eşyalara çevirdi. Bir zamanlar sadece hatıra olarak saklanan tepsiler, artık antikacıların ve koleksiyonerlerin en çok peşinden koştuğu yatırım araçlarından biri haline geldi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son bir yılda Türk lirası bazında yüzde 200’ün üzerinde değer kazanan gümüş, yatırım dünyasının yeni parlayan yıldızı haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binlerce ailenin farkında olmadan kolilerin içinde unuttuğu bu eşyalar, ekonomik birer can simidine dönüşmüş durumda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın