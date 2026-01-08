onedio
Herkesin Evinde Bulunan Aile Yadigarı Eşya Artık Servet Değerinde: Altından Daha Fazla Değerlendi!

Herkesin Evinde Bulunan Aile Yadigarı Eşya Artık Servet Değerinde: Altından Daha Fazla Değerlendi!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 16:32

Geçmişte her evin başköşesinde duran, ancak zamanla 'modası geçti' denilerek kilerlere ve çatı katlarına hapsedilen o meşhur gümüş tepsiler, bugünlerde sahiplerine adeta bir servet kazandırıyor. Son yıllarda emtia piyasalarında gümüşün Türk lirası bazında %200’ü aşan bir değer artışı yakalaması, gözleri yeniden bu anne yadigarı eşyalara çevirdi. Bir zamanlar sadece hatıra olarak saklanan tepsiler, artık antikacıların ve koleksiyonerlerin en çok peşinden koştuğu yatırım araçlarından biri haline geldi.

Son bir yılda Türk lirası bazında yüzde 200’ün üzerinde değer kazanan gümüş, yatırım dünyasının yeni parlayan yıldızı haline geldi.

Özellikle 90’lı yıllarda ve 2000 öncesinde popüler olan, gümüşün cömertçe kullanıldığı bu ağır eşyalar, hem barındırdıkları saf metal miktarı hem de sahip oldukları sanatsal değerle çift taraflı kazanç sağlıyor. Koleksiyonerlerin radarına giren bu parçalar, bugün ağırlıklarına ve işçilik detaylarına göre 10 binlerce TL’yi aşan rakamlara alıcı bulabiliyor. Birçok kişi bu eşyaları değersiz sanıp çöpe atarken veya bakırcılara ucuza verirken, bilinçli koleksiyonerler ev ev dolaşarak bu nadide parçaları topluyor.

Binlerce ailenin farkında olmadan kolilerin içinde unuttuğu bu eşyalar, ekonomik birer can simidine dönüşmüş durumda.

Uzmanlar, kararmış görüntüsüne aldanıp bu tepsileri elden çıkarmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor. Sandığınızda saklanan o eski tepsi, sadece bir aile yadigarı değil; günümüz piyasasında karşılığı olan ciddi bir finansal kaynak olabilir. Unutmayın, evinizin bir köşesinde fark edilmeyi bekleyen bir servet yatıyor olabilir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
