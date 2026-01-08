Herkesin Evinde Bulunan Aile Yadigarı Eşya Artık Servet Değerinde: Altından Daha Fazla Değerlendi!

Geçmişte her evin başköşesinde duran, ancak zamanla 'modası geçti' denilerek kilerlere ve çatı katlarına hapsedilen o meşhur gümüş tepsiler, bugünlerde sahiplerine adeta bir servet kazandırıyor. Son yıllarda emtia piyasalarında gümüşün Türk lirası bazında %200’ü aşan bir değer artışı yakalaması, gözleri yeniden bu anne yadigarı eşyalara çevirdi. Bir zamanlar sadece hatıra olarak saklanan tepsiler, artık antikacıların ve koleksiyonerlerin en çok peşinden koştuğu yatırım araçlarından biri haline geldi.

Detaylar 👇