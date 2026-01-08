onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Uzmanlar, Araç Sahiplerini Uyardı: Kışın Aracınızın Yolda Kalmaması İçin Bilmeniz Gerekenler

Uzmanlar, Araç Sahiplerini Uyardı: Kışın Aracınızın Yolda Kalmaması İçin Bilmeniz Gerekenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 15:37

Kış aylarının dondurucu soğukları kapıya dayandığında, hazırlıksız bir sürücü için yollar tam bir çileye dönüşebilir. Aracınızın ömrünü uzatmak ve sürüş güvenliğinizi korumak için bazı alışkanlıkları geride bırakmanız şart. İşte aracınızın sağlığı için kaçınmanız gereken en kritik durumlar.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cam Suyu Seviyesini Ve Antifriz Oranını Düzenli Olarak Takip Edin

Cam Suyu Seviyesini Ve Antifriz Oranını Düzenli Olarak Takip Edin

Kışın en büyük risklerinden biri, görüş mesafesinin aniden sıfıra inmesidir. Silecek suyunun donması veya püskürtme memelerinin tıkanması, çamurlu yollarda sizi kör bırakabilir. Bu nedenle her yakıt ikmalinde sıvı seviyesini kontrol etmeli ve karışımın en az -10 dereceye kadar dayanıklı olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca kilit buz çözücüleri araç içinde değil, cebinizde veya çantanızda taşımak, kapı donduğunda dışarıda kalmanızı engeller.

Motoru Olduğu Yerde Çalıştırmak Yerine Düşük Devirde Hareket Ederek Isıtın

Motoru Olduğu Yerde Çalıştırmak Yerine Düşük Devirde Hareket Ederek Isıtın

Pek çok sürücü, motorun rölantide çalışarak ısınmasını bekler; ancak bu hem çevreye hem de motora zarar veren bir yöntemdir. Uzmanlar, motoru çalıştırdıktan hemen sonra yola çıkmanın ve motorun sürüş esnasında ısınmasını sağlamanın en verimli yol olduğunu vurguluyor. Isınma süreci için yaklaşık dört kilometrelik bir mesafe yeterlidir. Benzer şekilde, koltuk ve arka cam ısıtıcılarını ihtiyaç biter bitmez kapatmak, akü üzerindeki gereksiz yükü kaldıracaktır.

İç Mekandaki Nemi Hızla Tahliye Etmek İçin Klimadan Destek Alın

İç Mekandaki Nemi Hızla Tahliye Etmek İçin Klimadan Destek Alın

İç camlardaki buğuyu çözmek için havalandırmayı dakikalarca en yüksek ayarda çalıştırmak yerine, klimayı kısa süreliğine devreye sokmak çok daha akıllıcadır. Klima, iç mekanın nemini hızla emerek camların anında temizlenmesini sağlar. Son olarak, olası trafik sıkışıklıklarına karşı arka koltukta mutlaka kalın bir battaniye ve eldiven bulundurmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, doğru strateji ve küçük önlemler sizi en sert kış şartlarında bile yolda tutmaya yetecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın