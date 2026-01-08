Uzmanlar, Araç Sahiplerini Uyardı: Kışın Aracınızın Yolda Kalmaması İçin Bilmeniz Gerekenler

Pek çok sürücü, motorun rölantide çalışarak ısınmasını bekler; ancak bu hem çevreye hem de motora zarar veren bir yöntemdir. Uzmanlar, motoru çalıştırdıktan hemen sonra yola çıkmanın ve motorun sürüş esnasında ısınmasını sağlamanın en verimli yol olduğunu vurguluyor. Isınma süreci için yaklaşık dört kilometrelik bir mesafe yeterlidir. Benzer şekilde, koltuk ve arka cam ısıtıcılarını ihtiyaç biter bitmez kapatmak, akü üzerindeki gereksiz yükü kaldıracaktır.