Uzmanlar, Araç Sahiplerini Uyardı: Kışın Aracınızın Yolda Kalmaması İçin Bilmeniz Gerekenler
Kış aylarının dondurucu soğukları kapıya dayandığında, hazırlıksız bir sürücü için yollar tam bir çileye dönüşebilir. Aracınızın ömrünü uzatmak ve sürüş güvenliğinizi korumak için bazı alışkanlıkları geride bırakmanız şart. İşte aracınızın sağlığı için kaçınmanız gereken en kritik durumlar.
Cam Suyu Seviyesini Ve Antifriz Oranını Düzenli Olarak Takip Edin
Motoru Olduğu Yerde Çalıştırmak Yerine Düşük Devirde Hareket Ederek Isıtın
İç Mekandaki Nemi Hızla Tahliye Etmek İçin Klimadan Destek Alın
