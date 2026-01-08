Uzmanlardan Geceleri Wi-Fi'yi Kapatın Çağrısı: Bazı Kişileri Daha Çok Etkiliyor

Wi-Fi sinyallerinin olmadığı bir ortamda uyumak, sinir sisteminin daha derin bir dinlenme moduna geçmesine yardımcı olur. Bu süreç, temel olarak melatonin hormonu ve sinir sistemi dengesiyle ilgilidir. Gece boyunca maruz kalınan düşük frekanslı elektromanyetik alanlar (EMF), beynin epifiz bezini uyararak uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskılayabilir. Wi-Fi sinyalleri kesildiğinde, vücut dış uyaranlara karşı savunma modundan çıkarak parasempatik sinir sistemini (dinlen-ve-sindir modu) daha etkin aktive eder.

Bu sayede, uykunun en onarıcı evresi olan derin uyku (REM ve NREM) süreleri uzar. Hücresel yenilenme ve toksin atımı hızlandığı için sabahları zihinsel bulanıklık yerini yüksek enerjiye ve bilişsel netliğe bırakır.

Ayrıca sürekli çevrimiçi olma hali, bizi geç saatlere kadar sosyal medya mecralarında amaçsızca vakit geçirmeye iter. İnternet erişimini gece boyu kesmek, 'dijital hijyen' kurallarını benimsemenize yardımcı olur. Bildirimlerden ve bilgi yüklemesinden uzaklaşmak, beynin uyku öncesi ihtiyaç duyduğu sessizliği sağlayarak modern dünyanın getirdiği teknolojik kaygıyı hafifletir.