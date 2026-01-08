onedio
Uzmanlardan Geceleri Wi-Fi'yi Kapatın Çağrısı: Bazı Kişileri Daha Çok Etkiliyor

Uzmanlardan Geceleri Wi-Fi'yi Kapatın Çağrısı: Bazı Kişileri Daha Çok Etkiliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 13:25

Günümüzde dijital dünya ile bağımızı bir an olsun koparmıyoruz. Ancak uzmanlar, geceleri Wi-Fi yönlendiricisini kapatmanın sandığımızdan çok daha derin faydaları olduğunu vurguluyor. Basit bir alışkanlık gibi görünen bu eylem, sadece dijital bir mola değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlığımız için bir yenilenme fırsatı sunuyor.

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Elektronik cihazların yaydığı elektromanyetik dalgaların vücut üzerindeki etkileri hala kapsamlı bir şekilde araştırılsa da, pek çok uzman bu sinyallerin uyku kalitesini bozabileceğine dikkat çekiyor.

Wi-Fi sinyallerinin olmadığı bir ortamda uyumak, sinir sisteminin daha derin bir dinlenme moduna geçmesine yardımcı olur. Bu süreç, temel olarak melatonin hormonu ve sinir sistemi dengesiyle ilgilidir. Gece boyunca maruz kalınan düşük frekanslı elektromanyetik alanlar (EMF), beynin epifiz bezini uyararak uyku hormonu olan melatoninin salgılanmasını baskılayabilir. Wi-Fi sinyalleri kesildiğinde, vücut dış uyaranlara karşı savunma modundan çıkarak parasempatik sinir sistemini (dinlen-ve-sindir modu) daha etkin aktive eder.

Bu sayede, uykunun en onarıcı evresi olan derin uyku (REM ve NREM) süreleri uzar. Hücresel yenilenme ve toksin atımı hızlandığı için sabahları zihinsel bulanıklık yerini yüksek enerjiye ve bilişsel netliğe bırakır.

Ayrıca sürekli çevrimiçi olma hali, bizi geç saatlere kadar sosyal medya mecralarında amaçsızca vakit geçirmeye iter. İnternet erişimini gece boyu kesmek, 'dijital hijyen' kurallarını benimsemenize yardımcı olur. Bildirimlerden ve bilgi yüklemesinden uzaklaşmak, beynin uyku öncesi ihtiyaç duyduğu sessizliği sağlayarak modern dünyanın getirdiği teknolojik kaygıyı hafifletir.

Tek bir yönlendiricinin tükettiği elektrik düşük görünse de, bu cihazların 7/24 çalışması uzun vadede hem bütçenize hem de çevreye yük bindirir.

Düzenli olarak cihazı kapatmak, enerji verimliliğini artırırken cihazın kullanım ömrünü de uzatır. Ayrıca, aktif olmayan bir ağ, siber saldırganlar için kapalı bir kapı demektir; uyurken ağınızı fiziksel olarak kapatmak, kişisel verileriniz için ek bir güvenlik katmanı oluşturur.

Wi-Fi'yi kapatmayı, tıpkı ışıkları söndürmek gibi doğal bir akşam ritüeline dönüştürebilirsiniz. Eğer manuel olarak kapatmak zor geliyorsa, yönlendiricinizin ayarlarından otomatik bir zamanlayıcı kurarak bu süreci zahmetsizce yönetebilirsiniz.

