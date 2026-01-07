8 - 9 Saat Bile Yetmiyorsa: Her Sabah Yorgun Uyanmanın Sebebi Nedir?

Sabahları alarm çaldığında kendinizi bir kamyon çarpmış gibi mi hissediyorsunuz? Gözlerinizi açmakta zorlanıyor, kahve içmeden ayılamıyor ve gece erkenden yatmış olmanıza rağmen neden bu kadar bitkin olduğunuzu anlamıyorsanız, vücudunuz size sandığınızdan daha kritik bir mesaj veriyor olabilir. Birçok kişi bu durumu mevsim geçişi veya iş yorgunluğu diyerek geçiştirse de, sabahları kronikleşen yorgunluk aslında sinsi ilerleyen bir sağlık sorununun habercisidir.

