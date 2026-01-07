8 - 9 Saat Bile Yetmiyorsa: Her Sabah Yorgun Uyanmanın Sebebi Nedir?
Sabahları alarm çaldığında kendinizi bir kamyon çarpmış gibi mi hissediyorsunuz? Gözlerinizi açmakta zorlanıyor, kahve içmeden ayılamıyor ve gece erkenden yatmış olmanıza rağmen neden bu kadar bitkin olduğunuzu anlamıyorsanız, vücudunuz size sandığınızdan daha kritik bir mesaj veriyor olabilir. Birçok kişi bu durumu mevsim geçişi veya iş yorgunluğu diyerek geçiştirse de, sabahları kronikleşen yorgunluk aslında sinsi ilerleyen bir sağlık sorununun habercisidir.
Kaliteli uykunun önündeki görünmez engel: Uyku apnesi.
Vitamin ve mineral eksikliği hayatın her kısmında sorunlara neden olur.
Mavi ışık maruziyeti hem gözlerinize hem de uykunuza zarar verir.
Peki ne zaman uzmana başvurmalı?
Bunun en büyük sebebi sigara kullanımı... Sabah uyanamıyorum demek ki hastayım paranoyasına kapılmaya gerek yok. UMarım sigara kullanan herkes bırakıp en azu... Devamını Gör
Peki uyumamak yâda çok az uyumak neyin habercisi ?¿:)
Doktora gitmeden önce bir bardak su uyanır uyanmaz deneyin eğer halen geçmiyorsa gidin….