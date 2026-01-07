Çin Astrolojisine Göre 2026'nın En Şanssız Burçları: Hayat Onları Sınayacak!

Bodhi Meditasyonu’nun kurucusu Büyük Usta JinBodhi’nin öngörülerine göre, 2026 yılında ateş elementi alışılmadık bir güçle sahnede olacak. Bu enerji yoğun, hızlı hareket eden ve zaman zaman kontrol edilmesi güç bir karakter sergileyecek. Yılın temel temaları değişim, hareket ve kaçınılmaz sınavlar üzerine kurulu. Unutmamak gerekir ki hiçbir burç zorluklardan tamamen muaf değildir. Çünkü hayat bir iniş çıkış döngüsüdür. Ancak bu yıl özellikle bazı burçlar için rüzgar karşıdan esecek. Bu dönemde hayatta kalmanın ve dengeyi korumanın anahtarı da dürüstlük, soğukkanlılık ve hırstan arınmış adımlar atmaktan geçiyor.

2026’da enerjilerin daha düşük seyredeceği burçlar için bu durum bir felaket senaryosu değil, bir 'farkındalık dönemi' olarak görülmelidir. İşte bu yıl ekstra dikkatli olması gereken burçlar: