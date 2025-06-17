Çin Takvimine Göre Aslında Kim Olduğunu Söylüyoruz!

Sabırlı, güvenilir ve kararlı bir yapın var; Çin astrolojisinin en istikrarlı burçlarından birisin. Söz verdiğin şeyi yerine getirmek senin için bir onur meselesi. İnsanlar seni sırtlarını yaslayabilecekleri biri olarak görüyor çünkü ne zaman ihtiyaç duyulsa yanlarındasın. Geleneksel değerlere bağlılığın, bazen seni yeni fikirlere kapalı yapabilir. Ancak bu, hayata olan ciddi bakış açının ve disiplinli tavrının doğal bir sonucu. Kolay kolay pes etmez, hedeflerin için sabırla ve istikrarla çalışırsın. İlişkilerde güven en büyük önceliğindir. Birlikte olduğun kişinin sana saygı göstermesi ve sadık olması gerekir. Seninle bir ilişki yaşayan biri, hayat boyu sürecek bir bağlılıkla karşılaşır.