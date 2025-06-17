Çin Takvimine Göre Aslında Kim Olduğunu Söylüyoruz!
Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Çin astrolojisi, yalnızca doğum yılınıza göre değil, kişiliğinizin en ince ayrıntılarına kadar derinlemesine bir analiz sunar. Sizi tanımak için burçlara başvuran bu kadim sistem, güçlü yanlarınızı, zayıflıklarınızı ve yaşam yolculuğunuzu açığa çıkarabilir. Doğum yılınıza göre burcunuzu seçin ve kendinizi Çin astrolojisinin gözünden tanıyın!
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Aşağıdaki seçeneklerden doğum yılın olanı seç!
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FARE
ÖKÜZ
KAPLAN
TAVŞAN
EJDERHA
YILAN
AT
KEÇİ
MAYMUN
HOROZ
KÖPEK
DOMUZ
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