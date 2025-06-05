Karakterine Göre Düğün Pastanı Tasarlıyoruz!
Hayatın boyunca vereceğin en tatlı karar ne mi olurdu? Tabii ki kendi düğün pastanı seçmek! Ama bu kez klasik bir pasta seçimi yok, çünkü biz pastanı senin ruhuna göre tasarlıyoruz. Sen sadece içini dök, tarzını anlat, eğilimlerini belli et… Biz senin adına mutfakta sanat yapalım. 10 soruda bize kim olduğunu anlat, biz de sana “bu sensin” dedirten o özel pastayı çizelim!
Hazırsan başlayalım!
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1. Sabah uyandığında seni hayata bağlayan ilk şey nedir?
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2. Bir arkadaşın seni nasıl tanımlar?
3. Hangi mevsimde düğün yapmak istersin?
4. Bir düğün daveti aldığında aklına ilk gelen şey?
5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?
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6. Kendini hangi renkle özdeşleştirirsin?
7. Aşk senin için ne ifade ediyor?
8. Cumartesi akşamı seni en çok ne mutlu eder?
9. En sevdiğin tat hangisi?
10. Şu anda hayatındaki öncelik ne?
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