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Karakterine Göre Düğün Pastanı Tasarlıyoruz!

Karakterine Göre Düğün Pastanı Tasarlıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 10:01

Hayatın boyunca vereceğin en tatlı karar ne mi olurdu? Tabii ki kendi düğün pastanı seçmek! Ama bu kez klasik bir pasta seçimi yok, çünkü biz pastanı senin ruhuna göre tasarlıyoruz. Sen sadece içini dök, tarzını anlat, eğilimlerini belli et… Biz senin adına mutfakta sanat yapalım. 10 soruda bize kim olduğunu anlat, biz de sana “bu sensin” dedirten o özel pastayı çizelim! 

Hazırsan başlayalım!

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1. Sabah uyandığında seni hayata bağlayan ilk şey nedir?

2. Bir arkadaşın seni nasıl tanımlar?

3. Hangi mevsimde düğün yapmak istersin?

4. Bir düğün daveti aldığında aklına ilk gelen şey?

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi seni daha iyi anlatıyor?

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6. Kendini hangi renkle özdeşleştirirsin?

7. Aşk senin için ne ifade ediyor?

8. Cumartesi akşamı seni en çok ne mutlu eder?

9. En sevdiğin tat hangisi?

10. Şu anda hayatındaki öncelik ne?

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Sade & Zarif

Sade & Zarif

Kendinle barışık, dengeli bir ruhun var. Hayatında gösterişten ziyade anlam arıyorsun. Sadelik senin için sıkıcılık değil; derinliğin dışavurumu. Sessizliğin bile bir melodisi var senin hayatında. İnsanlar senin yanında kendini güvende ve huzurlu hissediyor. Senin gibi insanlar anlık heveslerin değil, zamana karşı direnen estetiklerin peşindedir. Bu pasta, senin içindeki dengeyi, ölçülülüğü ve sakin ihtişamı taşıyor. Gösterişe gerek yok çünkü sen zaten özünle parlıyorsun.

Şık & Modern

Şık & Modern

Sen her şeyde bir düzen ve vizyon arayanlardan birisin. Planlısın, detaycısın ama asla sıkıcı değilsin. Stilini konuşturan ama çığlık atmayan bir zarafetin var. Çevrendeki insanlar seni örnek alır, çünkü sen hem net hem de etkileyici bir figürsün. Senin gibi kişiler her işte bir sistem, bir amaç arar. Bu pasta senin rafine zevkini, göz alıcı ama fazla olmayan tarzını ve her detayı önceden düşünen zekanı simgeliyor. Hayat senin ellerinde bir tablo gibi çiziliyor.

Neşeli & Renkli

Neşeli & Renkli

Sen hayatı doya doya yaşayan, coşkulu bir insansın. Senin için anılar önemlidir; kahkaha, eğlence, sürprizler… Sadece özel günlerde değil, sıradan bir günü bile kutlama havasına sokabilirsin. Hayat senin için pasta gibi: tatlı, bol renkli ve paylaşılmalı. Senin gibi insanlar etrafına neşe saçar. Bu pasta da tıpkı senin gibi ortama renk katar, enerji verir. Kırmızı çilekler, canlı renkler ve bol gülüş… Bu pasta “İşte bu sensin!” dedirtiyor.

Sanatsal & Gizemli

Sanatsal & Gizemli

Senin dünyan başka. Alışılmış olanlar seni sıkıyor. Derin, sorgulayıcı, biraz mesafeli ama çok güçlü bir ruhun var. Sen her zaman kendi yolunda yürüyen, kolay çözülmeyen birisin. Estetik senin için bir ifade biçimi, sıradanlık ise seni boğan bir hapishane. Senin gibi insanlar ruhlarını kelimelerle anlatmakta zorlanır ama onların yaptığı işler, seçtikleri objeler iç dünyalarını anlatır. Bu pasta, senin hayal gücünü, sıra dışılığını ve gizemli çekiciliğini yansıtıyor.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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