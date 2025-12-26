Beşiktaş'ta Kaptanlıktan Alınan Necip Uysal ve Mert Günok'tan Kulüp Bulmaları İstendi
Transfer toplantısında yönetime kapsamlı bir rapor sunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, sadece yapılacak takviyeleri değil, yolların ayrılacağı isimleri de netleştirdi. Deneyimli teknik adam, tecrübeli kaleci Mert Günok ile Necip Uysal’ı yeni sezon planlamasında düşünmediğini ve bu iki oyuncuyu bir daha kadroya almayacağını yönetime bildirdi.
Bu gelişmenin ardından kulüp yönetiminden de konuyla ilgili açıklama geldi. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda iki isimle yolları ayırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetim iki futbolcudan kulüp bulmalarını istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın