Beşiktaş'ta Kaptanlıktan Alınan Necip Uysal ve Mert Günok'tan Kulüp Bulmaları İstendi

Transfer toplantısında yönetime kapsamlı bir rapor sunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, sadece yapılacak takviyeleri değil, yolların ayrılacağı isimleri de netleştirdi. Deneyimli teknik adam, tecrübeli kaleci Mert Günok ile Necip Uysal’ı yeni sezon planlamasında düşünmediğini ve bu iki oyuncuyu bir daha kadroya almayacağını yönetime bildirdi.

Bu gelişmenin ardından kulüp yönetiminden de konuyla ilgili açıklama geldi. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda iki isimle yolları ayırıyor.