Beşiktaş'ta Kaptanlıktan Alınan Necip Uysal ve Mert Günok'tan Kulüp Bulmaları İstendi

Beşiktaş'ta Kaptanlıktan Alınan Necip Uysal ve Mert Günok'tan Kulüp Bulmaları İstendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 19:15

Transfer toplantısında yönetime kapsamlı bir rapor sunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, sadece yapılacak takviyeleri değil, yolların ayrılacağı isimleri de netleştirdi. Deneyimli teknik adam, tecrübeli kaleci Mert Günok ile Necip Uysal’ı yeni sezon planlamasında düşünmediğini ve bu iki oyuncuyu bir daha kadroya almayacağını yönetime bildirdi.

Bu gelişmenin ardından kulüp yönetiminden de konuyla ilgili açıklama geldi. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda iki isimle yolları ayırıyor.

Yönetim iki futbolcudan kulüp bulmalarını istedi.

Yönetim iki futbolcudan kulüp bulmalarını istedi.

Beşiktaş, Necip Uysal ve Mert Günok ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda iki tecrübeli futbolcunun yeni dönem futbol planlamasında yer almadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu onayıyla Necip Uysal ve Mert Günok’a bugün itibarıyla durumun tebliğ edildiği ve kendilerinden kulüp bulmalarının istendiği belirtildi. Açıklamada, oyuncuların kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını A takımdan ayrı şekilde sürdürecekleri ifade edildi.

Beşiktaş ayrıca, altyapıdan yetişerek 2009-10 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kaleyi koruyan Mert Günok’a, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarı dileklerini iletti.

Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

Beşiktaş'ın açıklamasının tamamı:

'Kulübümüzden Açıklama

Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
