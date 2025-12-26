onedio
Samsunspor ve Fenerbahçe Arasında Anlaşmazlığa Neden Olan Musaba İçin Son Karar Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 18:18

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba’nın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından konuyla ilgili gelen soruları yanıtladı. Yıldırım, Musaba dosyasının tamamen kapandığını belirterek, oyuncunun artık Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.

Fenerbahçe ile anlaşan Musaba, Samsunspor cephesinde tepki çekmişti.

Musaba transferiyle ilgili herhangi bir resmi başvuruda bulunmadıklarını ifade eden Yıldırım, Fenerbahçe yönetimiyle olan ilişkilerine vurgu yaptı. Süreci değerlendiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Henüz böyle bir şikâyette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz. Şikâyet etmeyi düşünmüyorum.”

Samsunspor tarafında Musaba defteri kapandı.

Transfer sürecinin geride kaldığını belirten Yüksel Yıldırım, tartışmalara nokta koydu. Yıldırım, Musaba’nın artık Fenerbahçe oyuncusu olduğunu vurgulayarak konunun kapanması gerektiğini ifade etti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
