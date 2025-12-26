Samsunspor ve Fenerbahçe Arasında Anlaşmazlığa Neden Olan Musaba İçin Son Karar Verildi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba’nın Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından konuyla ilgili gelen soruları yanıtladı. Yıldırım, Musaba dosyasının tamamen kapandığını belirterek, oyuncunun artık Fenerbahçe forması giyeceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe ile anlaşan Musaba, Samsunspor cephesinde tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsunspor tarafında Musaba defteri kapandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın