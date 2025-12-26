Savcılık Tarafından İncelemeye Alınan Kasımpaşa Samsunspor Maçında Neler Yaşandı?

'Bir bahis kullanıcısı, Samsunspor-Kasımpaşa maçında 34.50 oranla 50 bin TL yatırarak 1 milyon 700 bin TL kazandı. Şaşırtıcı olan, bu yüksek oranlı bahsi sadece bir kişinin değil, tam 238 kişinin aynı şekilde oynamış olması!

Ancak herkesin toplamda ne kadar bahis yatırdığı ve toplamda ne kadar kazandığı bilinmiyor.

Bu durum başka maçlarda da yaşandı mı? Benzer oranlarla toplu kazanç sağlayan diğer maçlar varsa, bu yeni bir bahis stratejisinin habercisi mi?

Maç içinde verilen veya verilmeyen, iptal edilen kararlar ile bağı var mı?

Bu durumun yalnızca şans eseri mi yoksa bilinçli bir strateji mi olduğu ciddi şekilde araştırılmalı.'