Savcılık Tarafından İncelemeye Alınan Kasımpaşa Samsunspor Maçında Neler Yaşandı?
Futbolda bahis soruşturmasının yeni dalgasında başta Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur olmak üzere 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre MASAK verileri, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve daha önce gözaltına alınan isimlerin dijital kayıtları göz önünde bulunduruldu. Savcılık açıklamasında 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçında bahis oynadığı gerekçesiyle 6 kişiye gözaltı kararı verildi. Peki Kasımpaşa-Samsunspor maçında neler yaşandı?
Ligin 10. haftasında üst sıralarda bulunan Samsunspor, 11 puanlı Kasımpaşa deplasmanına gitmişti.
İlk yarıda dikkat çeken bir olay ise Samsunlu Olivier Ntcham'ın iki penaltı birden kaçırması oldu.
Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda bu şu sözlerle soruşturmaya dahil edilen maça yer vermişti.
