Savcılık Tarafından İncelemeye Alınan Kasımpaşa Samsunspor Maçında Neler Yaşandı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2025 - 09:30

Futbolda bahis soruşturmasının yeni dalgasında başta Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur olmak üzere 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre MASAK verileri, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve daha önce gözaltına alınan isimlerin dijital kayıtları göz önünde bulunduruldu. Savcılık açıklamasında 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor maçında bahis oynadığı gerekçesiyle 6 kişiye gözaltı kararı verildi. Peki Kasımpaşa-Samsunspor maçında neler yaşandı?

Ligin 10. haftasında üst sıralarda bulunan Samsunspor, 11 puanlı Kasımpaşa deplasmanına gitmişti.

Formu ve kadrosu nedeniyle favori olan Samsunspor maçtan 3 puanla ayrılarak puanının 22'ye çıkarmıştı. Hatta Samsunspor maçta 1-0 geriden gelmişti.

İlk yarıda dikkat çeken bir olay ise Samsunlu Olivier Ntcham'ın iki penaltı birden kaçırması oldu.

Olivier Ntcham'ın özellikle ikinci penaltıdan sonraki tavırları o dönem de konuşulmuştu. Kasımpaşa ilk devrede soyunma odasına 1-0 galip gitse de ikinci yarıda Samsunspor 4 gol atarak 3 puanla ayrılmış ve puanını 22'ye çıkarmıştı.

Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşımda bu şu sözlerle soruşturmaya dahil edilen maça yer vermişti.

'Bir bahis kullanıcısı, Samsunspor-Kasımpaşa maçında 34.50 oranla 50 bin TL yatırarak 1 milyon 700 bin TL kazandı. Şaşırtıcı olan, bu yüksek oranlı bahsi sadece bir kişinin değil, tam 238 kişinin aynı şekilde oynamış olması! 

Ancak herkesin toplamda ne kadar bahis yatırdığı ve toplamda ne kadar kazandığı bilinmiyor. 

Bu durum başka maçlarda da yaşandı mı? Benzer oranlarla toplu kazanç sağlayan diğer maçlar varsa, bu yeni bir bahis stratejisinin habercisi mi?

Maç içinde verilen veya verilmeyen, iptal edilen kararlar ile bağı var mı? 

Bu durumun yalnızca  şans eseri mi yoksa bilinçli bir strateji mi olduğu ciddi şekilde araştırılmalı.'

Reklam
