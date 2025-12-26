Şiddet Görüntülerini Çarşaf Çarşaf Yayınlayan Dilan Polat Haberlere Düşünce Veryansın Etti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın 11 ay cezaevinde kalmasının ardından tahliye edilmeleri, aylarca ülkenin en çok konuşulan dosyalarından biri olmuştu. Tahliye sonrası 'sosyal medyadan uzak duracağız' deseler de bu karar pek uzun sürmedi. Dilan Polat, şu sıralar yeniden eski düzenine dönmüş durumda. Günde onlarca hikaye paylaşıyor, ettiği kavgaları, öfkesini, her şeyini sosyal medyadan paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ablası Sıla Doğu'nun kendisini dövdüğünü açıklamış, kolundaki morlukları ve kopan saçını bile paylaşmıştı. Bu paylaşım sosyal medyayı karıştırırken Sıla Doğu çok geçmeden olayı açıklayan duygusal bir video yayınlamıştı. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada kavganın nedenini şöyle anlatmıştı:

'Mesajları okuyorum, gerçekten insanın psikolojisini bozarsınız! Kardeş arasında kıyafetten bile kavga çıkabilir. Ben anne değilim ama anne yarısıyım. Nilda ile ilgili bir şey oldu, kızdım. O yüzden büyüdü bu olay. Saçını ben koparmadım, kaynağı zaten alta gelmişti.'