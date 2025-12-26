onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şiddet Görüntülerini Çarşaf Çarşaf Yayınlayan Dilan Polat Haberlere Düşünce Veryansın Etti

Şiddet Görüntülerini Çarşaf Çarşaf Yayınlayan Dilan Polat Haberlere Düşünce Veryansın Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.12.2025 - 08:55

Her attığı adımla gündemde kalmayı başaran fenomen Dilan Polat, bu kez ablası Sıla Doğu ile yaşadığı kavga nedeniyle konuşuluyor. Polat geçtiğimiz günlerde 'kardeşim beni dövdü' diyerek kolundaki morlukları ve kopan saçlarını paylaşmıştı. Ancak fırtına uzun sürmedi, iki kardeş çok geçmeden barıştı. Sıla Doğu çiçekle sürpriz yapınca buzlar eridi ancak bu kez Dilan Polat, şiddet görüntülerinin haber olmasına öfkelendi.

İşte detaylar 

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Polat ailesini tanımayan yoktur.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Polat ailesini tanımayan yoktur.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın 11 ay cezaevinde kalmasının ardından tahliye edilmeleri, aylarca ülkenin en çok konuşulan dosyalarından biri olmuştu. Tahliye sonrası 'sosyal medyadan uzak duracağız' deseler de bu karar pek uzun sürmedi. Dilan Polat, şu sıralar yeniden eski düzenine dönmüş durumda. Günde onlarca hikaye paylaşıyor, ettiği kavgaları, öfkesini, her şeyini sosyal medyadan paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ablası Sıla Doğu'nun kendisini dövdüğünü açıklamış, kolundaki morlukları ve kopan saçını bile paylaşmıştı. Bu paylaşım sosyal medyayı karıştırırken Sıla Doğu çok geçmeden olayı açıklayan duygusal bir video yayınlamıştı. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada kavganın nedenini şöyle anlatmıştı:

'Mesajları okuyorum, gerçekten insanın psikolojisini bozarsınız! Kardeş arasında kıyafetten bile kavga çıkabilir. Ben anne değilim ama anne yarısıyım. Nilda ile ilgili bir şey oldu, kızdım. O yüzden büyüdü bu olay. Saçını ben koparmadım, kaynağı zaten alta gelmişti.'

Fakat sürpriz gelişme hızlı geldi.

Kriz bitti derken bu kez Dilan Polat başka bir konuya sinirlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

Deli bu yaa.. Kendi basına servis etti İnstagram ile sonra neden haber oluyormuş.. düşün bakalım neden.. Sanki evine zorla kamera yerleştirildi. Tuvaletten b... Devamını Gör

recooo

aplam , allah sevdiğini sınarmış aplam :) namaz kılarken ki resimlerinizi de paylaşın tam olsun.

Buğra Mendoza

bunlara prim vermeyin ya ! arkadaslar bunlar kurgu farkindamisiniz birbirlerine saldirma havasi verip gundemde kalmak isteyen ucuz oyunlar.