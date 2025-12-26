Şiddet Görüntülerini Çarşaf Çarşaf Yayınlayan Dilan Polat Haberlere Düşünce Veryansın Etti
Her attığı adımla gündemde kalmayı başaran fenomen Dilan Polat, bu kez ablası Sıla Doğu ile yaşadığı kavga nedeniyle konuşuluyor. Polat geçtiğimiz günlerde 'kardeşim beni dövdü' diyerek kolundaki morlukları ve kopan saçlarını paylaşmıştı. Ancak fırtına uzun sürmedi, iki kardeş çok geçmeden barıştı. Sıla Doğu çiçekle sürpriz yapınca buzlar eridi ancak bu kez Dilan Polat, şiddet görüntülerinin haber olmasına öfkelendi.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Polat ailesini tanımayan yoktur.
Fakat sürpriz gelişme hızlı geldi.
Kriz bitti derken bu kez Dilan Polat başka bir konuya sinirlendi.
Deli bu yaa.. Kendi basına servis etti İnstagram ile sonra neden haber oluyormuş.. düşün bakalım neden.. Sanki evine zorla kamera yerleştirildi. Tuvaletten b... Devamını Gör
aplam , allah sevdiğini sınarmış aplam :) namaz kılarken ki resimlerinizi de paylaşın tam olsun.
bunlara prim vermeyin ya ! arkadaslar bunlar kurgu farkindamisiniz birbirlerine saldirma havasi verip gundemde kalmak isteyen ucuz oyunlar.