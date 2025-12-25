onedio
Akciğer Kanserine Yakalanan Semiramis Pekkan'dan Elektronik Sigara Uyarısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.12.2025 - 13:53

Süperstar Ajda Pekkan ışıl ışıl sahnelerdeyken, onun tam zıttı bir profile sahip kardeşi Semiramis Pekkan daha sakin, içe dönük bir hayat sürüyor. Bir süredir YouTube kanalında takipçileriyle sohbet eden Pekkan’ın Eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni videosunda hastalık sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı. Doktorunun, geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin hastalığında etkili olduğunu söylediğini açıklayan Pekkan, özellikle gençlere elektronik sigara ve tütün konusunda sert uyarılarda bulundu.'“Beni mahveden elektronik sigaraya asla dokunmayın' diyen Pekkan’ın sözleri büyük yankı uyandırdı. 

Sahnelerin efsane ismi Ajda Pekkan güçlü enerjisi ve konser maratonuyla sürekli gündemdeyken, kız kardeşi Semiramis Pekkan tam tersine daha sakin, göz önünden uzak bir yaşamı tercih eden isimlerden.

Uzun süredir magazin dünyasında fazla görünmeyen Semiramis Pekkan’ı artık en çok YouTube kanalında paylaştığı videolarla görüyoruz. Sessiz sakin sohbet videoları çekiyor, zaman zaman hayatından kesitler paylaşıyor.

Hatırlayanlar olacaktır; birkaç ay önce yine YouTube kanalında köpeğini gezdirirken evinin önünde merdivenlerden düşüp yaralandığını anlatmış, o videoda yaşadıkları izleyenleri epey üzmüştü. İlk muayenede 'ciddi bir şey yok' denilse de Pekkan işi şansa bırakmadı. Hastanedeyken check-up yaptırmak istedi ve işte asıl şok o anda yaşandı. Tetkiklerde sol akciğer alt lobda kötü huylu bir kitle tespit edildi. Hiç vakit kaybetmeden ameliyata alındı ve operasyon başarılı geçti.

O süreçte yaşadıklarını hem duygusal hem güçlü bir şekilde takipçilerine aktarmıştı:

Eylül ayından bu yana da kanser tedavisiyle mücadele ediyor.

Semiramis Pekkan, YouTube’daki son videosunda hastalık sürecine dair çok çarpıcı detaylar paylaştı. Doktoruyla yaptığı görüşmeyi aktarırken özellikle gençlere seslendi. Pekkan, doktorunun kendisine 'daha önce kullandığın tütün ürünlerinin hastalığında etkili olabileceğini' söylediğini açıklayarak şu sözleri kullandı:

'Lütfen tütünle ilgili hiçbir şeye dokunmayın. Elektronik sigara da sanıldığı kadar masum değil, belki daha da zararlı. Geçmişteki alışkanlıkların bedelini bugün ödüyorum.'

Elektronik sigaranın "kaliteli, kokusuz, daha az zararlı" gibi pazarlanmasına da tepki gösteren Pekkan, net bir uyarı yaptı:

'Elektronik sigara deyip daha az zarar dedikleri malzeme beni mahvetmiş. O dönem normal geliyordu, zararını bilmiyorduk. Ama şimdi çok net görüyorum. Genç arkadaşlarım, asla tütün kullanmasın.'

