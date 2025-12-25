Akciğer Kanserine Yakalanan Semiramis Pekkan'dan Elektronik Sigara Uyarısı
Süperstar Ajda Pekkan ışıl ışıl sahnelerdeyken, onun tam zıttı bir profile sahip kardeşi Semiramis Pekkan daha sakin, içe dönük bir hayat sürüyor. Bir süredir YouTube kanalında takipçileriyle sohbet eden Pekkan’ın Eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Geçtiğimiz gün yayınladığı yeni videosunda hastalık sürecini ilk kez bu kadar açık anlattı. Doktorunun, geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin hastalığında etkili olduğunu söylediğini açıklayan Pekkan, özellikle gençlere elektronik sigara ve tütün konusunda sert uyarılarda bulundu.'“Beni mahveden elektronik sigaraya asla dokunmayın' diyen Pekkan’ın sözleri büyük yankı uyandırdı.
İşte detaylar 👇
Sahnelerin efsane ismi Ajda Pekkan güçlü enerjisi ve konser maratonuyla sürekli gündemdeyken, kız kardeşi Semiramis Pekkan tam tersine daha sakin, göz önünden uzak bir yaşamı tercih eden isimlerden.
Eylül ayından bu yana da kanser tedavisiyle mücadele ediyor.
Elektronik sigaranın "kaliteli, kokusuz, daha az zararlı" gibi pazarlanmasına da tepki gösteren Pekkan, net bir uyarı yaptı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın