Akciğer Kanserine Yakalanan Semiramis Pekkan'dan Elektronik Sigara Uyarısı

Semiramis Pekkan, YouTube’daki son videosunda hastalık sürecine dair çok çarpıcı detaylar paylaştı. Doktoruyla yaptığı görüşmeyi aktarırken özellikle gençlere seslendi. Pekkan, doktorunun kendisine 'daha önce kullandığın tütün ürünlerinin hastalığında etkili olabileceğini' söylediğini açıklayarak şu sözleri kullandı:

'Lütfen tütünle ilgili hiçbir şeye dokunmayın. Elektronik sigara da sanıldığı kadar masum değil, belki daha da zararlı. Geçmişteki alışkanlıkların bedelini bugün ödüyorum.'