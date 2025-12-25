Güllü’nün Kızı Tuğyan'a Geçmişte Hayat Dersi Verdiği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Güllü ile kızı Tuğyan’a ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Güllü’nün sakin bir sesle kızına hayata dair öğüt verdiği duyuldu. Sanatçının şu sözleri yürek burktu:

“Ben nerelerden nereye geldim çok şükür. Bir gün pes ettim, ‘eyvallah yeter’ dedim mi? Hayatımız hep mücadele yavrum. Bu sadece senin için değil. Mücadele etmek zorundayız.”