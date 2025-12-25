onedio
Güllü'nün Kızı Tuğyan'a Geçmişte Hayat Dersi Verdiği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Güllü’nün Kızı Tuğyan'a Geçmişte Hayat Dersi Verdiği Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.12.2025 - 11:42

Arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma yeni detaylarla genişliyor. 26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölüm dosyası cinayet şüphesiyle derinleştirilmişti. O gece evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun ifadesiyle kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürerken geçtiğimiz saatlerde Güllü ile kızı Tuğyan’a ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Güllü’nün kızına hayata dair öğütler verdiği, 'Hayat mücadele yavrum' sözlerinin geçtiği duyuldu. 

İşte çok konuşulan kaydın detayları…

Kaynak

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut), 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin 6. katındaki penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut), 26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin 6. katındaki penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.

İlk anda 'yüksekten düşme sonucu ölüm' olarak kayda geçen olay, kısa sürede cinayet şüphesine dönüşmüş ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Olay gecesi evde bulunan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadeleri dosyayı tamamen değiştirmişti. Ulu, alınan resmi ifadede 'Tuğyan annesini itti, dengesi bozuldu ve düştü' diyerek dikkatleri Gülter üzerine çekmişti. Bu beyan sonrası Tuğyan Ülkem Gülter ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne konuldu. Ancak burada iddiaya göre gördüğü şiddet sonrası Silivri Cezaevi’ne nakli sağlandı.

Şiddet iddialarının detaylarından burada bahsetmiştik:

Sanatçının ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken kamuoyunun dikkatini çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Sanatçının ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken kamuoyunun dikkatini çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü ile kızı Tuğyan’a ait yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Kayıtta Güllü’nün sakin bir sesle kızına hayata dair öğüt verdiği duyuldu. Sanatçının şu sözleri yürek burktu:

“Ben nerelerden nereye geldim çok şükür. Bir gün pes ettim, ‘eyvallah yeter’ dedim mi? Hayatımız hep mücadele yavrum. Bu sadece senin için değil. Mücadele etmek zorundayız.”

Kaydın devamında Tuğyan’ın "Belki de İstanbul hayırsızdı" demesi üzerine Güllü şu sözlerle yanıt veriyor:

