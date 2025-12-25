onedio
Güllü'nün Yakın Arkadaşı Özlem Kara İlk Kez Anlattı: Tuğyan Annesini Torunuyla Tehdit Etmiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.12.2025 - 08:56

Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Gebze Cezaevi'nde şiddet gördüğü ardından da Silivri Cezaevi’ne nakledildiği iddia edilmişti. Son olarak yakın arkadaşı Özlem Kara'nın açıklaması gündem oldu. Kara, 'Tuğyan annesini ‘Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım’ diye tehdit etmiş. Güllü kızından çok korkuyordu, miras için öldürmüş olabilir' şeklindeki iddiasıyla şok etkisi yarattı.

Kaynak: ATV Haber

26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.

Olayın yaşandığı an evde bulunan Sultan Nur Ulu ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüş ardından Tuğyan 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Gebze Kadın Cezaevi’nde kalan Tuğyan'ın şiddet gördüğü iddia edilmişti. NTV'de yer alan habere göre Tuğyan Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

Son olarak 52 yaşındaki sanatçının yakın arkadaşı Özlem Kara, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.

Kara, Güllü’nün son dönemlerde iki çocuğu Tuğyan ve Tuğberk’ten çekindiğini iddia ederek çarpıcı ifadeler kullandı. İddiasına göre Güllü, kendisine çocuklarıyla ilgili kaygılarını anlatmış ve zaman zaman tedirginlik yaşadığını dile getirmişti.

Kara, Güllü’nün bir gün kendisine şöyle anlattığını iddia etti:

'Tuğyan kapının önünde dikilmiş bekliyordu. İçimden geçiyor bakışları. Bir baktım yatağımın dibine gelmiş. Sabahın köründe gözümü açıyorum, göz göze geliyoruz.'

Özlem Kara ayrıca, Güllü’nün evine kamera taktırmasının da bu tedirginlik nedeniyle olduğunu öne sürdü.

Hatta yaşadığı olaylar sonrası koruma talep etmeyi düşündüklerini söyleyerek, 'Bazı olaylar olmuştu, rahatlıkla koruma verilir dedim. Güllü de ‘Her yere girip çıkıyorum, esnaf ürker’ dedi. O yüzden o fikirden vazgeçtik' sözlerini aktardı.

Kara’nın iddialarına göre Güllü, hayatını tamamen başka bir noktaya taşımayı planlıyordu. Sanatçının, ölmeden önce çocuklarını mirastan çıkarmayı düşündüğü ve evlerini satıp onlardan uzak bir yaşam kurmak istediği ileri sürüldü. 'Aslında evleri satıp çocuklardan habersiz mirastan reddedecekti' diyen Kara'nın özellikle 'Kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım' diye tehdit etmiş. Güllü kızından çok korkuyordu, miras için öldürmüş olabilir' iddiası şok etkisi yarattı. Kara'nın bu iddiaları ifade verdikten sonra soruşturma dosyasına da girecek.

