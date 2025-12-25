Güllü'nün Yakın Arkadaşı Özlem Kara İlk Kez Anlattı: Tuğyan Annesini Torunuyla Tehdit Etmiş!
Güllü'nün ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Gebze Cezaevi'nde şiddet gördüğü ardından da Silivri Cezaevi’ne nakledildiği iddia edilmişti. Son olarak yakın arkadaşı Özlem Kara'nın açıklaması gündem oldu. Kara, 'Tuğyan annesini ‘Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım’ diye tehdit etmiş. Güllü kızından çok korkuyordu, miras için öldürmüş olabilir' şeklindeki iddiasıyla şok etkisi yarattı.
Kaynak: ATV Haber
26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak 52 yaşındaki sanatçının yakın arkadaşı Özlem Kara, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı.
Özlem Kara ayrıca, Güllü’nün evine kamera taktırmasının da bu tedirginlik nedeniyle olduğunu öne sürdü.
