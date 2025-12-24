onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sıla Doğu’yla Arasındaki Kavganın Nedeni Ortaya Çıktı İddiası: Dilan Polat’tan İmalı Paylaşım

Sıla Doğu’yla Arasındaki Kavganın Nedeni Ortaya Çıktı İddiası: Dilan Polat’tan İmalı Paylaşım

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 15:40

Geçtiğimiz saatlerde peş peşe paylaştığı hikayelerle gündeme gelen Dilan Polat, ablası Sıla Doğu’nun kendisini darp ettiğini iddia etmiş, kolundaki morlukları ve kopmuş saçlarını göstererek takipçilerini şoke etmişti. Kavganın neden çıktığına dair yeni bir iddia ortaya atılırken, Polat’tan imalı ifadeler içeren yeni bir paylaşım daha geldi.

Gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı minimumda tutacağını söyleyen Dilan Polat, kısa sürede bu kararından vazgeçmiş ve günlük hayatını neredeyse anbean paylaşmaya devam etmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı minimumda tutacağını söyleyen Dilan Polat, kısa sürede bu kararından vazgeçmiş ve günlük hayatını neredeyse anbean paylaşmaya devam etmişti.

Günde 40'dan fazla story atan Polat’ın videolarında kimi zaman evdeki çalışanları, kimi zaman eşi Engin Polat ve çocuklarını, kimi zaman da ablası Sıla Doğu'yu görüyorduk. Son günlerde ise Sıla Doğu kardeşine destek olmak için evinde kalıyordu.

Ancak yakınlıkları beklenmedik bir kavgayla bozuldu.

Ancak yakınlıkları beklenmedik bir kavgayla bozuldu.

Dilan Polat, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlarda ablasıyla tartıştıklarını ve Sıla Doğu’nun kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Paylaşımında morarmış kollarını ve kopmuş saçlarını gösteren Polat, yaşananların nedenine dair net bir açıklama yapmamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Hemen ardından Dilan Polat’tan yeni bir video daha geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın