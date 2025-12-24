Sıla Doğu’yla Arasındaki Kavganın Nedeni Ortaya Çıktı İddiası: Dilan Polat’tan İmalı Paylaşım
Geçtiğimiz saatlerde peş peşe paylaştığı hikayelerle gündeme gelen Dilan Polat, ablası Sıla Doğu’nun kendisini darp ettiğini iddia etmiş, kolundaki morlukları ve kopmuş saçlarını göstererek takipçilerini şoke etmişti. Kavganın neden çıktığına dair yeni bir iddia ortaya atılırken, Polat’tan imalı ifadeler içeren yeni bir paylaşım daha geldi.
Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyayı minimumda tutacağını söyleyen Dilan Polat, kısa sürede bu kararından vazgeçmiş ve günlük hayatını neredeyse anbean paylaşmaya devam etmişti.
Ancak yakınlıkları beklenmedik bir kavgayla bozuldu.
Sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Hemen ardından Dilan Polat’tan yeni bir video daha geldi.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
