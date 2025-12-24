Halil İbrahim Ceyhan’dan Menajeri Eser Küçükerol’un Tutuklanması Sonrası Radikal Karar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında menajer Eser Küçükerol’un tutuklanması gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, menajerinin tutuklanmasının ardından radikal bir kararla bağlı bulunduğu ajansla yollarını ayırdı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında menajer Eser Küçükerol, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın