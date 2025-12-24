onedio
Halil İbrahim Ceyhan'dan Menajeri Eser Küçükerol'un Tutuklanması Sonrası Radikal Karar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 14:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında menajer Eser Küçükerol’un tutuklanması gündemde geniş yankı uyandırmıştı. Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, menajerinin tutuklanmasının ardından radikal bir kararla bağlı bulunduğu ajansla yollarını ayırdı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında menajer Eser Küçükerol, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından, Küçükerol’un sahibi olduğu Be Management ajansına bağlı bazı isimlerin de yeni kararlar aldığı konuşulmaya başlandı.

Bu isimlerin başında gelen Halil İbrahim Ceyhan, yaşanan gelişmeler sonrası menajeriyle olan iş ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Son günlerde bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle 'Be Management' ile olan temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla, profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim. Sözleşmelerim ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın ilişkilerimi şahsi olarak çalıştığım basın sorumlum koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takvimleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönetilecektir. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.'

