Okan Buruk Yeniden Barıştığı Eski Eşi Nihan Akkuş'la Paris'te: Paylaşımı "Barışma Kalıcı" Dedirtti
Okan Buruk, 17 yıllık evliliklerini bitirdikten sonra yeniden barıştığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile Paris’te tatil yapıyor. Ayrılık sonrası sık sık gündeme gelen çiftin birlikte verdiği pozlar dikkat çekti. Nihan Akkuş’un paylaştığı kareye düştüğü not ise barışmanın kalıcı olduğunu ortaya koydu. 💖
Gelin o kareye birlikte bakalım 👇
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu.
Gelen son görüntülerle barışmanın geçici olmadığını da görmüş olduk.
