Okan Buruk Yeniden Barıştığı Eski Eşi Nihan Akkuş'la Paris'te: Paylaşımı "Barışma Kalıcı" Dedirtti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
24.12.2025 - 14:02

Okan Buruk, 17 yıllık evliliklerini bitirdikten sonra yeniden barıştığı eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile Paris’te tatil yapıyor. Ayrılık sonrası sık sık gündeme gelen çiftin birlikte verdiği pozlar dikkat çekti. Nihan Akkuş’un paylaştığı kareye düştüğü not ise barışmanın kalıcı olduğunu ortaya koydu. 💖

Gelin o kareye birlikte bakalım 👇

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu.

İkili, 2009’da oğulları Ali Yiğit’i kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü. Yıllarca gözlerden uzak bir evlilik sürdüren çift, 17 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Okan Buruk’un adı zaman zaman magazin gündeminde farklı isimlerle anılmış, teknik adam bu iddialarla sık sık konuşulmuştu. Ancak Buruk’un eski eşinden tamamen kopamadığı kısa süre içinde ortaya çıktı. 

Geçtiğimiz aylarda Okan Buruk ve Nihan Akkuş, Etiler’de bir mekandan el ele çıkarken görüntülenmişti. Magazin muhabirlerinin 'Yeniden evlilik düşünür müsünüz?' sorusuna ise çift yanıt vermemeyi tercih etmişti.

Gelen son görüntülerle barışmanın geçici olmadığını da görmüş olduk.

Okan Buruk ve Nihan Akkuş, oğulları Ali Yiğit ile birlikte Paris’e tatile gitti. Nihan Akkuş, geçtiğimiz saatlerde Paris tatilinden ailece çekildikleri bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda yer alan 'Family in Paris (Aile Paris'te)' notu da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
