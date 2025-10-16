Sürpriz Barışma: Ayrılığa Daha Fazla Dayanamayan Okan Buruk ve Eski Eşi Nihan Akkuş El Ele Yakalandı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı eski eşi Nihan Akkuş’tan magazin dünyasını sallayan barışma haberi sonunda geldi! Geçtiğimiz yıl 17 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, uzun süredir ayrıydı ancak aralarındaki bağın hiç kopmadığı söylentileri sık sık gündeme geliyordu. Bu kez iddialar gerçeğe dönüştü: ikili, bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yakalandı.
İşte detaylar...
Kaynak: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın sevilen hocası Okan Buruk, saha içindeki istikrarlı grafiğini özel hayatına da taşımış gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okan Buruk ve eski Eşi Nihan Akkuş, önceki akşam Etiler’de bir mekandan el ele çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın