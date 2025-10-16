onedio
Sürpriz Barışma: Ayrılığa Daha Fazla Dayanamayan Okan Buruk ve Eski Eşi Nihan Akkuş El Ele Yakalandı!

Gülistan Başköy
16.10.2025 - 09:48

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı eski eşi Nihan Akkuş’tan magazin dünyasını sallayan barışma haberi sonunda geldi! Geçtiğimiz yıl 17 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, uzun süredir ayrıydı ancak aralarındaki bağın hiç kopmadığı söylentileri sık sık gündeme geliyordu. Bu kez iddialar gerçeğe dönüştü: ikili, bir mekandan el ele çıkarken objektiflere yakalandı. 

İşte detaylar...

Kaynak: 2. Sayfa

Galatasaray’ın sevilen hocası Okan Buruk, saha içindeki istikrarlı grafiğini özel hayatına da taşımış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız yollarını ayırdığı modacı Nihan Akkuş’la tekrar barıştığı iddiaları bir süredir magazin kulislerinde konuşuluyordu. Hatta ikili, oğulları Ali Yiğit’le birlikte geçtiğimiz yaz tatilde görüntülenmişti. Ancak barıştıklarına dair henüz bir görüntü alamamıştık.

Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...

Okan Buruk ve eski Eşi Nihan Akkuş, önceki akşam Etiler’de bir mekandan el ele çıktı.

