Babayla Zor Yarışırlar! Lvbel C5, Konserinde Şarkılarını Yarım Yamalak Söyleyince Linçten Kurtulamadı!

Babayla Zor Yarışırlar! Lvbel C5, Konserinde Şarkılarını Yarım Yamalak Söyleyince Linçten Kurtulamadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
13.10.2025 - 18:04

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Lvbel C5, bu kez Almanya’daki konseriyle gündemde! Ünlü rapçi, konserine gelen dinleyicilerle birlikte kendi şarkısını dinleyerek adeta “dinleterek konser verme” akımını başlattı! Konsere gelenlere şarkılarını canlı söylemek yerine çoğunlukla seyirciye söyleyen Lvbel C5 sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.  😅

Buradan izleyebilirsiniz:

“HAVHAVHAV” ile eleştirildiği kadar globale de adını taşımayı başaran Lvbel C5'in mutlaka bir şarkısına denk gelmişsinizdir.

"HAVHAVHAV" ile eleştirildiği kadar globale de adını taşımayı başaran Lvbel C5'in mutlaka bir şarkısına denk gelmişsinizdir.

Şarkıları kadar konser performanslarıyla da sık sık eleştirilen ünlü rapçi son olarak Almanya'da konser verdi. Yine şarkılarını söylemekten çok seyircisiyle dinlemeyi tercih edince sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

twitter.com

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
