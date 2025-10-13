Babayla Zor Yarışırlar! Lvbel C5, Konserinde Şarkılarını Yarım Yamalak Söyleyince Linçten Kurtulamadı!

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Lvbel C5, bu kez Almanya’daki konseriyle gündemde! Ünlü rapçi, konserine gelen dinleyicilerle birlikte kendi şarkısını dinleyerek adeta “dinleterek konser verme” akımını başlattı! Konsere gelenlere şarkılarını canlı söylemek yerine çoğunlukla seyirciye söyleyen Lvbel C5 sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu. 😅
Buradan izleyebilirsiniz:
“HAVHAVHAV” ile eleştirildiği kadar globale de adını taşımayı başaran Lvbel C5'in mutlaka bir şarkısına denk gelmişsinizdir.
