İyice Çığırından Çıktı: Enes Batur Bu Sefer de Eski Dostu Orkun Işıtmak'ın Eşi Merve Işıtmak'ı Hedef Aldı!

13.10.2025 - 15:36

Son dönemde garip sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Enes Batur, Ex aşkı Başak Karahan’ın evliliği sonrası yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettirmişti. Bu kez eski dostu Orkun Işıtmak’ın eşi Merve Yorgancılar Işıtmak’ı hedef alan Batur, son paylaşımları şaşkınlık yarattı. 

İşte detaylar...

Bir dönem YouTube’un tartışmasız en popüler ismi olan Enes Batur, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

2017–2018 yıllarında YouTube dünyasının en güçlü içerik üreticilerinden olan Enes Batur, Başak Karahan'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Ancak Karahan’ın evlilik hazırlıklarıyla birlikte Batur’un davranışları yeniden gündem olmuştu. Eski fotoğraflarını profilinde paylaşması, ardından YouTube kanalının adını “Enes Batur Karım da Karım” olarak değiştirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bunlarla da kalmayıp, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalındaki binlerce videoyu silen Batur, “Hayal mi Gerçek mi?” adlı filmine de el atmış, adını “Enes Patos: Hayal mi Riyıl mı?” olarak değiştirmişti. Hatta yönetmen kısmına “Netanyahu” ismini eklemesi bile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Enes Batur’un yeni paylaşımları yine “Bu çocuğa ne oluyor?” dedirtti.

Batur, Instagram hesabında önce “İlk filme eklemediklerim: Sürekli camdan atlamaya çalışıp intihar ettim. Oğlum babanı ara diyen bir anne.” notunu paylaştı.

Ardından eski dostu Orkun Işıtmak’ın eşi Merve Yorgancılar Işıtmak’ı hedef aldı ve şu ifadeyi yazdı:

“Baba ne iş yapıyor yahudi or mason Merve Işıtmak?”

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, paylaşımlarına kimse anlam veremedi.

