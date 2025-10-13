İyice Çığırından Çıktı: Enes Batur Bu Sefer de Eski Dostu Orkun Işıtmak'ın Eşi Merve Işıtmak'ı Hedef Aldı!
Son dönemde garip sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Enes Batur, Ex aşkı Başak Karahan’ın evliliği sonrası yaptığı çıkışlarla sık sık adından söz ettirmişti. Bu kez eski dostu Orkun Işıtmak’ın eşi Merve Yorgancılar Işıtmak’ı hedef alan Batur, son paylaşımları şaşkınlık yarattı.
İşte detaylar...
Bir dönem YouTube’un tartışmasız en popüler ismi olan Enes Batur, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Enes Batur’un yeni paylaşımları yine “Bu çocuğa ne oluyor?” dedirtti.
Ardından eski dostu Orkun Işıtmak’ın eşi Merve Yorgancılar Işıtmak’ı hedef aldı ve şu ifadeyi yazdı:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
