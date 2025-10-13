İyice Çığırından Çıktı: Enes Batur Bu Sefer de Eski Dostu Orkun Işıtmak'ın Eşi Merve Işıtmak'ı Hedef Aldı!

2017–2018 yıllarında YouTube dünyasının en güçlü içerik üreticilerinden olan Enes Batur, Başak Karahan'la yollarını ayırdıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Ancak Karahan’ın evlilik hazırlıklarıyla birlikte Batur’un davranışları yeniden gündem olmuştu. Eski fotoğraflarını profilinde paylaşması, ardından YouTube kanalının adını “Enes Batur Karım da Karım” olarak değiştirmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bunlarla da kalmayıp, 16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalındaki binlerce videoyu silen Batur, “Hayal mi Gerçek mi?” adlı filmine de el atmış, adını “Enes Patos: Hayal mi Riyıl mı?” olarak değiştirmişti. Hatta yönetmen kısmına “Netanyahu” ismini eklemesi bile gündeme bomba gibi düşmüştü.