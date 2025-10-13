Deprem Korkusu Ünlüleri Panikletti, Bir Bir Taşınıyorlar: Burcu Kara Ailesini Alıp Büyüdüğü Evi Terk Etti!

Takip edenler bilir; iki çocuk annesi olan Kara, eşi Fırat Parlak ile evlendikten sonra oyunculuğa ara verip anneliğe, doğaya ve köy hayatına yönelmişti.

Bir süredir Bursa-İznik’teki köy evinde yaşayan oyuncu, şehir hayatından uzaklaşarak zeytinyağı üretimine başlamıştı. Ailesinden miras kalan bu geleneği sürdüren Kara, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı üretiyor ve kendi markasını kurma hazırlığında. Hatta, daha önce verdiği röportajlarda “İstanbul’a dönmek artık bana zor geliyor” diyerek sade yaşamını benimsediğini anlatmıştı.

Hatırlarsanız; Burcu Kara'nın zeytinyağı ürettiği çiftliği de sosyal medyada gündem olmuş, Aşk-ı Memnu'da Bihter ve babası Melih Yöreoğlu'nun Firdevs Hanım'ı aşığıyla bastığı çiftlik evi olduğu ortaya çıkmıştı.