Deprem Korkusu Ünlüleri Panikletti, Bir Bir Taşınıyorlar: Burcu Kara Ailesini Alıp Büyüdüğü Evi Terk Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.10.2025 - 13:44

Bir süredir oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp eşi ve çocuklarıyla gözlerden bir hayat yaşayan Burcu Kara, yeni işini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Köy hayatına başlayan Kara, zeytinyağı üretimine başladığını açıklayarak sosyal medya hesabından da sık sık yeni hayatından kareler paylaşıyordu. Bu kez de 'Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 92 yılında taşındık.' diyerek deprem korkusu nedeniyle evini taşıdığını paylaştı. 

İşte detaylar...

"Haziran Gecesi", "Tatar Ramazan", "Kırmızı Oda", "Arka Sokaklar" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Burcu Kara, son yıllarda ekranlardan çok doğayla iç içe yaşamıyla gündemde.

Takip edenler bilir; iki çocuk annesi olan Kara, eşi Fırat Parlak ile evlendikten sonra oyunculuğa ara verip anneliğe, doğaya ve köy hayatına yönelmişti.

Bir süredir Bursa-İznik’teki köy evinde yaşayan oyuncu, şehir hayatından uzaklaşarak zeytinyağı üretimine başlamıştı. Ailesinden miras kalan bu geleneği sürdüren Kara, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı üretiyor ve kendi markasını kurma hazırlığında. Hatta, daha önce verdiği röportajlarda “İstanbul’a dönmek artık bana zor geliyor” diyerek sade yaşamını benimsediğini anlatmıştı.

Hatırlarsanız; Burcu Kara'nın zeytinyağı ürettiği çiftliği de sosyal medyada gündem olmuş, Aşk-ı Memnu'da Bihter ve babası Melih Yöreoğlu'nun Firdevs Hanım'ı aşığıyla bastığı çiftlik evi olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez ise evini değiştirmeye karar verdi.

Biliyorsunuz, son dönemde birçok ünlü ismi deprem endişesi sardı. Berkay Hardal – Dilan Telkök çifti, Aslı Tandoğan, Zeynep Tükek, Kıraç, Ege, Burak Hakkı gibi pek çok isim taşınma kararı almıştı. Şimdi de aynı endişeyle Burcu Kara çocukluk anılarıyla dolu evinden ayrıldı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla taşınma sürecini sevenleriyle paylaştı.

Kara, duygusal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

