Deprem Korkusu Ünlüleri Panikletti, Bir Bir Taşınıyorlar: Burcu Kara Ailesini Alıp Büyüdüğü Evi Terk Etti!
Bir süredir oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp eşi ve çocuklarıyla gözlerden bir hayat yaşayan Burcu Kara, yeni işini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Köy hayatına başlayan Kara, zeytinyağı üretimine başladığını açıklayarak sosyal medya hesabından da sık sık yeni hayatından kareler paylaşıyordu. Bu kez de 'Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm evden maalesef eşyalarla ayrıldık. 99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 92 yılında taşındık.' diyerek deprem korkusu nedeniyle evini taşıdığını paylaştı.
"Haziran Gecesi", "Tatar Ramazan", "Kırmızı Oda", "Arka Sokaklar" gibi birçok başarılı yapımda rol alan Burcu Kara, son yıllarda ekranlardan çok doğayla iç içe yaşamıyla gündemde.
Bu kez ise evini değiştirmeye karar verdi.
Kara, duygusal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
