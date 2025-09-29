onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burcu Kara'nın Zeytinyağı Çiftliğinin Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım'ın Basıldığı Ev Olduğu Ortaya Çıktı!

Burcu Kara'nın Zeytinyağı Çiftliğinin Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım'ın Basıldığı Ev Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 18:51

Bir süre önce anneliğe ve köy hayatına yönelen ünlü oyuncu Burcu Kara'nın eşiyle beraber zeytinyağı üretimine başladığı ve kendi markalarını kuracakları ortaya çıktı! Dikkat çeken detay ise zeytinyağı üretecekleri çiftlik evinin efsane dizi Aşk-ı Memnu'yla bağlantısı oldu...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun bir süredir gözlerden ırak olan oyuncu Burcu Kara'yı hatırlarsınız.

Uzun bir süredir gözlerden ırak olan oyuncu Burcu Kara'yı hatırlarsınız.

Romantik Komedi, Haziran Gecesi, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu gibi yapımlarda rol alan Burcu Kara, hayatımıza gencecik bir kadınken girmiş, duru güzelliğiyle de büyük dikkat çekmişti. 

2011 yılında Buğra Gülsoy'la evlenen fakat bir sene içinde boşanan Burcu Kara, gerçek aşkı yönetmen Fırat Doğu Parlak'ta bulmuş, 2017 yılında yeniden dünyaevine girmişti.

İki oğlu olan Burcu Kara evlendikten sonra sektörden elini ayağını çekti. Anneliğe ve ev hayatına odaklanan Burcu Kara, bir süre önce Bursa-İznik'teki köy evine yarı zamanlı yerleşmişti. İstanbul'a dönüşün kendisine artık zor geldiğini söyleyen Burcu Kara'nın mesleği tamamen bir kenara koyup zeytinyağı üretmeye karar verdiği ortaya çıktı!

Uzun yıllardır ailesinin de zeytin üreticiliğiyle uğraştığını söyleyen Burcu Kara, bir çiftlik satın aldı ve eşiyle beraber zeytinyağı üretimine başladı.

Uzun yıllardır ailesinin de zeytin üreticiliğiyle uğraştığını söyleyen Burcu Kara, bir çiftlik satın aldı ve eşiyle beraber zeytinyağı üretimine başladı.

İznik Gölü yamaçlarında, hiçbir kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı üretimini benimsediğini belirten Burcu Kara, kendi markasını kurmaya hazırlandığını duyurdu.

Hatta markasının ilk zeytinyağını da Seda Sayan'a tattırdı!

Hatta markasının ilk zeytinyağını da Seda Sayan'a tattırdı!

Seda Sayan'ın programına konuk olan Burcu Kara,,

'Bu benim için genetik bir miras ama ruhen de çok seviyorum. Zeytin ağaçlarının arasında kendimi çok mutlu hissediyorum. Onları kesmek yerine dikerek çoğaltmak istiyorum. Çünkü bu çok kadim bir ağaç; yüzlerce yıldır her kültürde yeri var. Yaprağından, zeytininden, çekirdeğinden bile şifa bulunuyor. Hayatımda zeytin ağacını daha da çoğaltarak var etmek istiyorum. Ağaçlarıma çok bağlıyım.” açıklamasında bulundu. 

Fakat asıl dikkat çeken detay, Burcu Kara'nın çiftliğinin fotoğrafı oldu!

Fakat asıl dikkat çeken detay, Burcu Kara'nın çiftliğinin fotoğrafı oldu!

Instagram'da içerik üreten @sevimkoskavga'nın gözünden kaçmayan Aşk-ı Memnu detayı kısa sürede gündeme oturdu!

Burcu Kara'nın Aşk-ı Memnu'da Bihter ve babası Melih Yöreoğlu'nun Firdevs Hanım'ı aşığıyla bastığı çiftlik evinde zeytinyağı üreteceği fark edildi... 😀 Aman diyelim, o ev büyük trajediler gördü, siz yine dikkatli olun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın