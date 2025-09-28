onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Şarkıcı Cenk Eren'den Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü Hakkında Şüpheli Açıklama!

Ünlü Şarkıcı Cenk Eren'den Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü Hakkında Şüpheli Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 22:08

Evinin camından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümü tartışma yaratmıştı. Kamera görüntülerinden sonra iyice alevlenen tartışmaya bir yorum da ünlü şarkıcı Cenk Eren'den geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabeskin en güçlü seslerinden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir hadise sonucu hayatını kaybetti.

Arabeskin en güçlü seslerinden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir hadise sonucu hayatını kaybetti.

Kızı ve kızının bir arkadaşıyla evinde eğlendiği öğrenilen Güllü, gece 1.30 sularında evinin yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybetti. 

Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesinde 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' açıklamasında bulundu. 

Güllü'nün ölümünden birkaç dakika önce evdeki kameraya yansıyan görüntüler büyük tartışma yaratmış, ölümünün kaza sonucu mu yoksa başka bir sebepten mi olduğu konuşunda şüphe uyandırmıştı.

Birçok ünlü ismin Güllü'nün ölümünün derinlemesine incelenmesini ve her şüphenin giderilmesini talep ederken konuyla ilgili bir yorum da ünlü şarkıcı Cenk Eren'den geldi.

Birçok ünlü ismin Güllü'nün ölümünün derinlemesine incelenmesini ve her şüphenin giderilmesini talep ederken konuyla ilgili bir yorum da ünlü şarkıcı Cenk Eren'den geldi.

'Gerçekten tuhaf, 'Herkes tamam mı?' diyor, 'O ne lan?' diyor. Ve sonra odaya gidip oynamaya başlıyor. Hayatı sahnede, televizyonda en güzel roman oynayan kadının oynarken dengesi bozuluyor ve düşüyor. 

Ümit ederim hepimiz yanılıyor olalım yoksa korkunç bir olayı öğreneceğiz. Bir savcının bunu çözmesi 2-3 gününü almaz' ifadelerini kullandı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın