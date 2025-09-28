Ünlü Şarkıcı Cenk Eren'den Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü Hakkında Şüpheli Açıklama!
Evinin camından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümü tartışma yaratmıştı. Kamera görüntülerinden sonra iyice alevlenen tartışmaya bir yorum da ünlü şarkıcı Cenk Eren'den geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabeskin en güçlü seslerinden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir hadise sonucu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok ünlü ismin Güllü'nün ölümünün derinlemesine incelenmesini ve her şüphenin giderilmesini talep ederken konuyla ilgili bir yorum da ünlü şarkıcı Cenk Eren'den geldi.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın