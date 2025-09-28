Ünlü Şarkıcı Cenk Eren'den Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü Hakkında Şüpheli Açıklama!

Kızı ve kızının bir arkadaşıyla evinde eğlendiği öğrenilen Güllü, gece 1.30 sularında evinin yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesinde 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' açıklamasında bulundu.

Güllü'nün ölümünden birkaç dakika önce evdeki kameraya yansıyan görüntüler büyük tartışma yaratmış, ölümünün kaza sonucu mu yoksa başka bir sebepten mi olduğu konuşunda şüphe uyandırmıştı.