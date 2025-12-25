Uygulama Kullanmadan Yeni İnsanlarla Tanışma Yolları

Gün sonunda iç güdülere güvenmek ve ortada herhangi bir şey olmasa bile karşınızdaki insanı kestirip atmak, pek yanlış bir şey değildir. Çünkü bazen tam olarak adlandıramasanız bile karşı tarafın davranışlarından rahatsız olursunuz. Bazen bu anlatılan hikayedeki tutarsızlık, ufak bir ses tonu değişimi veya minik bir el hareketidir. Neden ne olursa olsun, güvenliğin bu kadar önemli olduğu bir dönemde iç güdülerinize güvenerek ilerlemek gayet mantıklı olabilir. Böylece içinize sinmeyen insanlar için vaktinizi öldürmemiş olursunuz.