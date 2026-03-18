article/comments
İran, Katar’ın Sanayi Şehrini Vurdu: Rafineride Büyük Yangın Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 22:29

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında İran da Körfez ülkelerini füzelerle vurmaya devam ediyor. Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını duyurdu.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarına başlamıştı. İran ise İsrail ve Körfez ülkelerini hedef almıştı.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail tarafından öldürülmesi sonrasında İran, geniş çaplı bir füze saldırısı başlattı.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran saldırısının ardından Ras Laffan’daki rafineri bölgesinde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini duyurdu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Sivil savunma ekipleri, İran saldırısı sonucu Ras Laffan bölgesinde çıkan yangına müdahale ediyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangının boyutu, can kaybı ya da hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Riyad’a atılan 4 balistik füzenin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
