onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Selçuk Geçer Altın Fiyatlarında Yeni Rakamı Açıkladı: Altın Alıp Satmak İsteyenler Dikkat!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.03.2026 - 12:59

Altın fiyatları dalgalı seyir izliyor. Bir düşüş bir yükseliş yaşayan altının kaderinin ne olacağı merak ediliyor. YouTube hesabından açıklamalarda bulunan ekonomist Selçuk Geçer, altın alıp satmak isteyenlere uyarıda bulundu. Selçuk Geçer, “Fırtına öncesi sessizlik” sözleriyle nitelendirerek altın için rakam verdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Altın yükselecek mi?

Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarını değerlendirdi. Ons altının 5 bin dolar sınırında seyretmesini değerlendiren Geçer, agresif yükselişin kapıda olduğunu dile getirdi. Durumu “Fırtına öncesi sessizlik” sözleriyle değerlendiren Geçer, 5 bin dolar seviyesinin önemli bir mesaj olduğunu kaydetti. 

Küresel risk artışına vurgu yapan Geçer’e göre önümüzdeki dönemde altın fiyatları yukarı yönlü seyredecek. 

Merkez bankalarının faiz artırımı beklentisi nedeniyle altın ve gümüşte satışlar olacağını belirten Geçer, bu satışların kısa süreli olacağının altını çizdi.

Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarına dair tahminde bulundu. İlk kritik eşeğin 5 bin 500 dolar kırılması olduğunu dile getiren Geçer’in ara hedefi 7 bin dolar. Selçuk Geçer’in ons altında uzun vadeli hedefi ise 10 bin dolar. 

Geçer’e göre 1 sene sonra ons altında 10 bin dolar konuşulabilir. 

Ekonomist Selçuk Geçer, tahminlerinin kısa vadeli olmadığının altını çizerek yatırımcının sabırlı ve hazırlık olması gerektiğini vurguladı.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın