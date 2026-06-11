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Mardin’de 60 Yıldır Süren ve 456 Hak Sahibini İlgilendiren Davada Karar Çıktı

Mardin’de 60 Yıldır Süren ve 456 Hak Sahibini İlgilendiren Davada Karar Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 18:58
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Adalet Bakanlığı’nın başlattığı 'Sıfır Kadastro Dosyası' projesi kapsamında Mardin’in Nusaybin ilçesinde 60 yıldır süren dava sonuca bağlandı. 456 hak sahibinin bulunduğu dava, 5 Ocak 1966 yılında açılmıştı. Mahkeme heyeti, 70’inci celsede kararını verdi.

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Bakanlığın başlattığı "Sıfır Kadastro Dosyası" projesiyle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.

Bakanlığın başlattığı "Sıfır Kadastro Dosyası" projesiyle yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların uzun süren belirsizlikten kurtulması amaçlanıyor.

Bu çalışmaların, adaletin etkin işleyişine katkı sunarak yargıya duyulan güveni artırması hedefleniyor.

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yıllardır süren kadastro davalarının çözümüne yönelik çalışmalar hız kazanırken, Nusaybin’in Duruca Mahallesi’nde de 60 yıldır devam eden ve 456 hak sahibini ilgilendiren dava karara bağlandı.

Mardin Kadastro Mahkemesi’nde 5 Ocak 1966’da açılan 'mülkiyet uyuşmazlığına' ilişkin davanın yargılama süreci 60 yıl sürdü. Mahkeme, 456 tarafın yer aldığı davada, 9 Haziran’da görülen 70’inci celsede kararını açıkladı.

Tarafların ve avukatlarının katıldığı duruşmada, dosyaya sunulan bilirkişi ve hisselendirme raporlarını değerlendiren mahkeme, daha önce keşif yapıldığını belirterek, 'yeniden keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağını' değerlendirip keşif yapılması yönündeki ara kararından vazgeçilmesine karar verdi.

Kararda, Duruca Mahallesi’nde bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 171, 173, 174, 175 ve 176 numaralı parseller yönünden mevcut kadastro tespitleri iptal edilerek, belirlenen hisseler oranında hak sahipleri adına tapuya tescil kararı verildi.

Mahkeme ayrıca 197 ve 198 numaralı parsellerin kadastro tespitlerinin iptal edilmesine ve taşınmazların Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline hükmetti.

Kararda, gerekçeli kararın tebliğinin ardından belirtilen süre sonunda Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesine itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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