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Kara Para Soruşturmasında Tutuklanan Erden Timur İçin Tahliye Kararı

Kara Para Soruşturmasında Tutuklanan Erden Timur İçin Tahliye Kararı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 16:39
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Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur hakkında kara para soruşturması açılmış ve geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı. Gazeteci Yakup Çınar’ın haberine göre, Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Timur’un akşam saatlerinde cezaevinden salıverilmesi bekleniyor.

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Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, “futbolda şike ve bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, “futbolda şike ve bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ünlü iş insanının savcılıkta dosyası ayrılmış ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla sevk edildiği hâkimlikçe tutuklanmıştı.

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde olan Erden Timur için tahliye kararı verildi. Yakup Çınar’ın paylaşımına göre Timur, akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden salıverilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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