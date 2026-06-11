Kara Para Soruşturmasında Tutuklanan Erden Timur İçin Tahliye Kararı
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Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur hakkında kara para soruşturması açılmış ve geçtiğimiz aylarda tutuklanmıştı. Gazeteci Yakup Çınar’ın haberine göre, Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. Timur’un akşam saatlerinde cezaevinden salıverilmesi bekleniyor.
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Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur, “futbolda şike ve bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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