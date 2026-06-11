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ABD’ye Girişine İzin Verilmeyen Somalili Hakem Omar Abdulkadir Artan Süper Kupa Finali’nde Düdük Çalacak

ABD’ye Girişine İzin Verilmeyen Somalili Hakem Omar Abdulkadir Artan Süper Kupa Finali’nde Düdük Çalacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 16:30
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Afrika’nın en iyi hakemi seçilen ve Dünya Kupası’nda maç yönetmek için FIFA tarafından davet edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın ABD’ye girişine izin verilmemişti. Ülkesinde kahraman gibi karşılanan hakeme UEFA’dan dev görev verildi. Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinde düdük çalacak.

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FIFA’nın hakem listesinde olmasına rağmen ABD’ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın yaşadıkları herkesi üzmüştü.

FIFA’nın hakem listesinde olmasına rağmen ABD’ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın yaşadıkları herkesi üzmüştü.

Ülkesinde adeta milli kahraman gibi karşılanan Artan’a UEFA’dan kritik bir görev verildi. 

Dünya Kupası’nda maç yönetmesi engellenen Somalili hakem, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinde düdük çalacak.

PSG ile Aston Villa arasında oynanacak mücadele 12 Ağustos 2026’da Avusturya’nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena’da oynanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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