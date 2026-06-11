ABD’ye Girişine İzin Verilmeyen Somalili Hakem Omar Abdulkadir Artan Süper Kupa Finali’nde Düdük Çalacak
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Afrika’nın en iyi hakemi seçilen ve Dünya Kupası’nda maç yönetmek için FIFA tarafından davet edilen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın ABD’ye girişine izin verilmemişti. Ülkesinde kahraman gibi karşılanan hakeme UEFA’dan dev görev verildi. Omar Abdulkadir Artan, PSG ile Aston Villa arasında oynanacak Süper Kupa mücadelesinde düdük çalacak.
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FIFA’nın hakem listesinde olmasına rağmen ABD’ye alınmayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan’ın yaşadıkları herkesi üzmüştü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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