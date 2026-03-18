İslam Memiş'ten Ramazan Bayramı Öncesi Kritik Altın Uyarısı

Altın savaş fiyatı içine girmedi. Küresel piyasalarda düşüş eğilimini sürdüren altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağı merak edilen sorular arasında. İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Gram altın için 7 bin TL seviyesinin kritik olduğuna vurgu yapan Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu.

İslam Memiş, YouTube hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Faiz artırımı gelirse 4850 dolar seviyesine kadar gerilerim mesajını vermişti. 5 bin dolar seviyesinin altında alım fırsatı sunuluyor. Her düşüşü alım fırsatı görmeye devam edeceğiz. Bu yıl yarısına kadar hedefimiz 5 bin 880-6 bin dolar seviyesi.

İşçiliksiz olan altın, Mayıs, Haziran itibarıyla 5 bin-6 bin dolar işçiliklerle karşımızda olacak. Bu işçilikleri göz önünde bulundurmak lazım. Farklı ülkelerden altın tarafında farklı açıklamalar gelebilir. Bu da piyasalarda altın tarafında alevi artırabilir.”