İslam Memiş'ten Ramazan Bayramı Öncesi Kritik Altın Uyarısı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.03.2026 - 09:21

Finans Analisti İslam Memiş altın yorumunda bulundu. İslam Memiş, bayram öncesi kritik altın uyarısı yaptı. Bu haftayı “Fırsatlarla dolu hafta” sözleriyle tanımlayan İslam Memiş, gram altın için rakam verdi. Memiş, Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma günü piyasaların kapalı olacağına dikkat çekerek “Planınızı buna göre yapın” sözleriyle uyardı.

Altın ne kadar olacak? İslam Memiş’ten altın tahmini.

Altın savaş fiyatı içine girmedi. Küresel piyasalarda düşüş eğilimini sürdüren altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağı merak edilen sorular arasında. İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Gram altın için 7 bin TL seviyesinin kritik olduğuna vurgu yapan Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. 

İslam Memiş, YouTube hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

Faiz artırımı gelirse 4850 dolar seviyesine kadar gerilerim mesajını vermişti. 5 bin dolar seviyesinin altında alım fırsatı sunuluyor. Her düşüşü alım fırsatı görmeye devam edeceğiz. Bu yıl yarısına kadar hedefimiz 5 bin 880-6 bin dolar seviyesi.

İşçiliksiz olan altın, Mayıs, Haziran itibarıyla 5 bin-6 bin dolar işçiliklerle karşımızda olacak. Bu işçilikleri göz önünde bulundurmak lazım. Farklı ülkelerden altın tarafında farklı açıklamalar gelebilir. Bu da piyasalarda altın tarafında alevi artırabilir.”

İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın uyarısı.

Altın tarafında geri çekilmelerin ‘geçici’ olduğunu vurgulayan İslam Memiş, Ramazan Bayramı öncesi uyarıda bulundu. İslam Memiş, altının ucuz olmasıyla ilgili “Ramazan rehavetinden dolayı altının ucuz olduğunu es geçmeyin” dedi.

Cuma günü piyasalarında kapalı olacağına dikkat çeken İslam Memiş, banka ve resmi işlemlerin buna göre yapılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan İslam Memiş, gram altın başta olmak üzere değerli metallerdeki kritik seviyenin takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Memiş, altında dalgalanmaların devam edeceğini kaydederek yatırımcıya “Panik yapmayın “uyarısı yaptı. 

Öte yandan Dolar/TL kurunda yata ve kademeli yükseliş eğilimi olduğunu belirten İslam Memiş, yıl sonu için 50 TL seviyesine dikkat çekti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
