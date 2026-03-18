SGK Binlerce Lira Hesaplara İade Edecek: SGK’ya Fazla Ödenen Primleri İade Almanın Formülü Belli Oldu

Mevcut Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca, bir çalışanın farklı işverenlerden aldığı toplam brüt ücretin, asgari ücretin 9 katı olarak belirlenen 'prim tavanını' aşması durumunda, aşan kısım için fazladan ödenen primlerin iadesi mümkün oluyor. 2026 yılı itibarıyla aylık 297 bin 270 TL olarak uygulanan bu sınırı geçen çalışanlar, SGK’ya başvurdukları takdirde maaşlarından kesilen fazla primleri nakit olarak geri alabiliyor. Ancak bu süreçte en kritik nokta, kurumun bu iadeyi kendiliğinden yapmaması ve mutlaka sigortalı tarafından yazılı bir başvuru yapılmasının gerekmesi.

Özellikle doktorlar, mühendisler, avukatlar ve mali müşavirler gibi farklı kurumlara danışmanlık veya hizmet veren meslek gruplarında sıkça rastlanan bu durumda, her işveren çalışanı adına prim ödemelerini ayrı ayrı gerçekleştiriyor. Ay sonunda yapılan hesaplamada, kişinin toplam kazancı yasal limitlerin üzerine çıksa bile sistem her işverenden gelen primi kabul ediyor. Emekli maaşı hesaplanırken tavanın üzerindeki bu fazladan kazançlar dikkate alınmadığı için, işçinin ileride bir hak kaybı yaşamaması adına bu farkları geri alma hakkı bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel kural, iadenin sadece işçi payına düşen yüzde 14’lük kısım ve yüzde 1’lik işsizlik sigortası payı üzerinden yapılmasıdır; işveren payına düşen tutarlar ise iade kapsamına girmiyor.