SGK Binlerce Lira Hesaplara İade Edecek: SGK’ya Fazla Ödenen Primleri İade Almanın Formülü Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.03.2026 - 08:08

Birden fazla işverene bağlı olarak çalışan ve toplam kazancı yasal tavanı aşan sigortalılar için SGK’dan toplu para iadesi alma imkanı doğdu. 2026 yılı için belirlenen 297 bin 270 TL'lik kazanç sınırını geçen çalışanlar, dilekçe vererek sadece kendi paylarına düşen fazla prim tutarlarını geri alabiliyor.

Kaynak: Ahmet Kıvanç / HaberTürk

Aynı anda birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren önemli bir hak gün yüzüne çıktı.

Mevcut Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca, bir çalışanın farklı işverenlerden aldığı toplam brüt ücretin, asgari ücretin 9 katı olarak belirlenen 'prim tavanını' aşması durumunda, aşan kısım için fazladan ödenen primlerin iadesi mümkün oluyor. 2026 yılı itibarıyla aylık 297 bin 270 TL olarak uygulanan bu sınırı geçen çalışanlar, SGK’ya başvurdukları takdirde maaşlarından kesilen fazla primleri nakit olarak geri alabiliyor. Ancak bu süreçte en kritik nokta, kurumun bu iadeyi kendiliğinden yapmaması ve mutlaka sigortalı tarafından yazılı bir başvuru yapılmasının gerekmesi.

Özellikle doktorlar, mühendisler, avukatlar ve mali müşavirler gibi farklı kurumlara danışmanlık veya hizmet veren meslek gruplarında sıkça rastlanan bu durumda, her işveren çalışanı adına prim ödemelerini ayrı ayrı gerçekleştiriyor. Ay sonunda yapılan hesaplamada, kişinin toplam kazancı yasal limitlerin üzerine çıksa bile sistem her işverenden gelen primi kabul ediyor. Emekli maaşı hesaplanırken tavanın üzerindeki bu fazladan kazançlar dikkate alınmadığı için, işçinin ileride bir hak kaybı yaşamaması adına bu farkları geri alma hakkı bulunuyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel kural, iadenin sadece işçi payına düşen yüzde 14’lük kısım ve yüzde 1’lik işsizlik sigortası payı üzerinden yapılmasıdır; işveren payına düşen tutarlar ise iade kapsamına girmiyor.

İade sürecini başlatmak isteyen hak sahiplerinin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezine veya il müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat etmeleri şart koşuluyor.

Prim ödemelerinin işveren tarafından SGK hesaplarına fiilen yatırılmış olması, paranın geri alınabilmesi için öncelikli koşul olarak öne çıkıyor. Ödemeler, dilekçenin verildiği tarihi takip eden ay içerisinde herhangi bir faiz işletilmeden sigortalının hesabına aktarılıyor. Örneğin, Mart ayında yapılan bir başvuru Nisan ayında neticeleniyor. Eğer işveren primleri tahakkuk ettirmiş ancak henüz ödememişse, işçinin iade alabilmesi için yasal yollara başvurma hakkı da saklı tutuluyor. Tek bir işverene bağlı çalışanlarda ise maaş ne kadar yüksek olursa olsun sistem tavanı aşan kesintiye izin vermediği için bu durum sadece birden fazla iş yeriyle sözleşmesi olanları kapsıyor.

SGK’dan alınacak iade tutarı nasıl hesaplanıyor:

İki işverene bağlı çalışan bir işçinin ocak ayı için her işveren SGK’ya 250’şer bin lira kazanç bildirmiş olsun. Toplam kazanç 500.000 TL olur.

Tavanı aşan kazanç: 500.000 – 297.270 = 202.730 TL

Bu tutardan işçi payına düşen prim 30.409,50 TL. İşçi başvurduğunda bu miktar iade ediliyor.

Emekli işçiler için işçi payı oranı yüzde 7,5 olduğu için iade tutarı yarıya düşüyor. Bu durumda 15.204,75 TL ödeme yapılıyor.

İşveren payına düşen primler ise işçiye veya işverene iade edilmiyor

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
